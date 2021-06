2021 Porsche 911 GT2 RS con Manthey Performance Kit batte il record di produzione per il Nürburgring

Il circuito tortuoso era collegato con una lunghezza di 20.832 km con una velocità media di 185,87 km/h.

Questo è sufficiente per battere il record 0-100 km/h in 2,6 secondi, sulla strada per una velocità massima di 339 km/h (sebbene Porsche abbia solitamente abbassato le specifiche di prestazione in passato).

La Porsche 911 GT2 RS attualmente detiene anche il record sul giro per auto di serie a Mount Panorama a Bathurst, con un tempo di 2 minuti e 14,24 secondi.

Il record sul giro per il veicolo di serie al Nürburgring – che negli ultimi anni è diventato un compito molto competitivo per le case automobilistiche ad alte prestazioni – era precedentemente detenuto dalla Mercedes-AMG GT Black Series 2021, che ha percorso 20.832 km di “Ring” in sei minuti 48,047 secondi.

Intorno a un tracciato di 20,6 km, la GT Black Series ha registrato un giro di sei minuti e 43,616 secondi, ancora più lento della Porsche preparata da Manthey. Il giro AMG è fissato per novembre 2020, con il pilota da corsa GT3 Maru Engel al volante.