La Porsche 911 GT2 RS batte il record del Nürburgring con il tempo di 6:43 giri

La Porsche 911 GT2 RS ha battuto ancora una volta il record di gare automobilistiche di serie al Nürburgring Nordschleife, battendo Lungo Pista di 12,9 miglia in soli 6 minuti e 43.300 secondi. Con una velocità media di oltre 115 mph, un pilota Porsche Lars Kern Domina il precedente record di 6:48 che ha stabilito Mercedes-AMG GT Black Series.

Porsche

Kit prestazioni Manthey per Porsche 911 GT2 RS È stato ulteriormente affinato dall’ultimo tentativo di record ed è chiaramente più efficace di prima. Il pacchetto presenta aggiornamenti aerodinamici, che secondo Porsche aumentano il carico aerodinamico a 124 mph da 108 a 154 libbre nella parte anteriore e da 205 a 441 libbre nella parte posteriore. Ciò è ottenuto grazie ad alcune nuove alette sullo splitter anteriore, un nuovo trattamento della carrozzeria in carbonio, un diffusore posteriore modificato e coperture aerodinamiche per le ruote posteriori. Il kit contiene anche bobine regolabili a tre vie progettate specificamente per funzionare in pista, nonché alcune guarnizioni in carbonio aggiornate su tutti e quattro gli angoli.

La stessa Porsche viene lanciata in un set di ruote dal pacchetto Weissach, che viene avvolto in pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R. La sola combinazione di ruota e pneumatico consente di risparmiare 25 sterline rispetto alla GT2 RS di serie. Manthey Performance è inoltre dotato della 911 GT2 RS di un serbatoio dell’acqua aggiuntivo per gli spruzzatori dell’intercooler dell’auto, aumentando la capacità complessiva e consentendo sessioni più lunghe in pista tra un rifornimento e l’altro. Quando stai percorrendo un percorso brutale come Nordschleife, è una buona cosa.

La 911 GT2 RS può attualmente essere equipaggiata con il Manthey Performance Kit di Porsche Tequipment presso i Centri Porsche di tutta Europa. Detto questo, la casa automobilistica ha detto pista stradale Stanno considerando di rendere disponibile il pacchetto ai clienti statunitensi nel 2022. Ma per ora, non puoi mettere le mani su questo detentore del record mondiale da questa parte dello stagno.

