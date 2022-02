Il modo più sicuro per nascondere Whatsapp Online con GB WA 2022

Scarica GB Whatsapp APK

>>> Scarica Scarica GB Whatsapp APK qui: >>> Scarica

GB Whatsapp – WhatsApp è diventata un’app di chat da installare su dispositivi mobili Android e iOS. Puoi inviare messaggi in formato immagine o video e puoi effettuare normali telefonate a videochiamate.

Aspetto semplice e molto facile da usare in modo che tutti possano usarlo. Sia per i ragazzi che per gli adulti, sarà sicuramente facile da giocare.

Poiché questa app di chat è conosciuta da tutti gli utenti di dispositivi intelligenti sia a livello nazionale che all’estero, molte terze parti ora offrono versioni diverse, l’apk mod.

La popolarità dell’apk wa mod non è inferiore alla versione ufficiale, in particolare la mod GB WhatsApp del tipo. È certo che tutti gli utenti dell’applicazione di chat conoscono già i vantaggi di questa versione MOD dell’applicazione.

Il motivo per cui GB WA è diventato virale è che puoi goderti tutte le funzionalità premium della versione originale gratuitamente nell’app. Per questo motivo, ora gli utenti non ufficiali tendono a utilizzare una versione modificata.

Puoi trovare informazioni complete su GB Whatsapp MOD seguendo la recensione completa di seguito.

Recensione dell’apk di WhatsApp GB

GB Whatsapp o il suo nome popolare GB WA è il risultato di una modifica da parte di un altro sviluppatore che lo ha preso da WA Official. Quindi, il suo utilizzo è lo stesso ma la versione modificata ha più vantaggi.

Elencate nelle funzionalità fornite, puoi ottenere più funzionalità quando scegli GB Whatsapp Apk. Inoltre, tutte le funzionalità in esso contenute possono essere attivate direttamente senza pagamento.

Non si è fermato qui, gli sviluppatori di WA GB hanno aggiunto dozzine di funzionalità interessanti come i temi di visualizzazione. Gli utenti non si annoieranno se utilizzi la versione mod dell’applicazione, perché la vista può essere modificata ogni giorno con un aspetto diverso.

Quindi, per gli utenti WhatsApp ufficiali che vogliono sentirsi diversi ogni giorno. Scarica e installa GB WA MOD direttamente sul tuo dispositivo Android e iOS in uso.

Puoi scaricarlo gratuitamente, solo perché non puoi passare dal Google Play Store o dall’App Store. Puoi semplicemente scaricarlo tramite un collegamento alternativo e succede che lo abbiamo impostato su questa pagina.

Ora, per coloro che sono curiosi delle funzionalità di questa app MOD di GB Whatsapp, puoi immediatamente scoprire alcune delle sue funzionalità superiori. Perché faremo trapelare alcune eccellenti funzionalità di WA GB.

Devi sapere che l’app GB Whatsapp ha fornito tutte le funzionalità premium disponibili su WhatsApp ufficiale. Unicamente, le funzionalità premium di questa app wa mod sono fornite gratuitamente e sono diverse dalle funzionalità ufficiali che sono ancora sbloccate.

Quali sono le funzionalità premium gratuite dell’app GB WA? Se vuoi sapere, vedi la perdita di seguito.

Anti-bannato

Tutte le app Android realizzate da sviluppatori di terze parti supportano la funzione anti-blocco. L’obiettivo è che tutti coloro che lo utilizzano abbiano maggiore sicurezza e non si preoccupino di bloccare il numero di cellulare dell’utente.

Anche in WhatsApp GB, puoi attivare la funzione anti-ban se senti qualche dubbio o temi che il tuo telefono NO venga bannato dal Whatsapp ufficiale.

Invio automatico di messaggi programmati

La funzione premium di cui puoi usufruire gratuitamente solo su WA GB è quella che può inviare messaggi automatici. Come sfruttare questa funzionalità è molto semplice, basta impostare una pianificazione per ogni messaggio che si desidera inviare automaticamente.

Messaggio anti-cancellazione

Quando ricevi un messaggio in arrivo non letto, ma il mittente lo ha trascinato indietro, non sarai in grado di aprire/leggere il contenuto del messaggio. Naturalmente sei interessato al contenuto della lettera.

Se stai ancora utilizzando l’app whatsapp ufficiale, ovviamente non sarai in grado di leggere i messaggi eliminati. Tuttavia, per chi utilizza WA GB MOD, il messaggio può essere facilmente riletto.

numero privato

Un’altra caratteristica distintiva di cui puoi goderti su GB Whatsapp è la funzione del numero privato. Puoi inviare messaggi o effettuare normali telefonate e videochiamate senza includere un numero di cellulare.

Mostra il soggetto

Come abbiamo detto prima, GB Whatsapp Mod ha una serie di temi diversi molto interessante e divertente. Questa è una delle caratteristiche superiori di questa app wa mod / mod.

Puoi cambiare il tema di visualizzazione in base al tuo umore / come desideri e il numero di temi di visualizzazione forniti dalla mod è infinito. Perché ogni volta che aggiorni la versione, aggiungerai sicuramente un nuovo tema.

Scarica stato/storia

Tutti gli utenti ufficiali di WhatsApp si sono resi conto che solo lo stato/la storia corrente può essere visualizzato e non può essere salvato/scaricato. Ma devi sapere che la versione modificata di WhatsApp fornisce un’opzione di download per ogni stato/storia.

Cioè, ogni storia/stato che vedi può essere scaricato facilmente e anche in questo caso può essere creato solo appositamente per gli utenti dell’APK WA MOD. Quando vedi lo stato di qualcun altro che è molto interessante, puoi salvarlo facendo clic sull’opzione di download.

Invia file di grandi dimensioni

Quando vuoi inviare un file usando WhatsApp, devi prima guardare la dimensione del file. Questo perché WhatsApp ufficiale ha imposto restrizioni all’invio di documenti, video e altri file.

È diverso se stai usando il tipo di apk mod, non c’è limite all’invio di file in tutte le mod wa. Puoi inviare tutti i formati di file di grandi dimensioni, senza preoccuparti di incorrere in errori durante l’invio/riduzione della qualità del formato file.

Queste sono alcune delle funzionalità premium trapelate per l’ultima versione di GB WhatsApp 2021. Se vuoi saperne di più, scarica il file dell’app in modo da poter vedere immediatamente tutte le funzionalità premium in essa contenute.

Se vuoi scaricare wa mod apk, ma hai problemi a trovare il link per il download del file. Poiché ogni app Android utilizza una versione modificata di terze parti, quindi non puoi trovarla in tutti i negozi ufficiali come il Play Store.

Quindi, come scaricare GB WA APK MOD? Non confonderti, perché abbiamo fornito un link per il download in questa pagina.

Informazioni GB WA MOD APKApplicationName GB WhatsApp MOD App Dimensioni 39,2 MB Ultima versione v14.21.0 Requisiti per sistema operativo Android 5.0+ e versioni successive Ultimo aggiornamento 2022 Download file MOD

Quando sei riuscito a installare GB WA MOD sul tuo dispositivo Android che è stato utilizzato, ma hai trovato una versione più recente di quella che hai ora. Ti consigliamo di aggiornare immediatamente all’ultima versione.

Come installare GB Whatsapp Apk

Affinché il tuo file GB WA MOD possa essere utilizzato in modo ottimale o al massimo, è necessario eseguire correttamente il processo di installazione secondo i termini dello sviluppatore dell’applicazione.

Quindi, in questa pagina, abbiamo preparato un modo buono e corretto per installare GB WA MOD. Quindi, dovresti applicare i passaggi da noi quando desideri installare GB WA.

Scarica GB WA MOD APK facendo clic sul collegamento che abbiamo fornito. Apri Impostazioni HP per Android/iOS. Seleziona il menu delle impostazioni. Quindi tocca Impostazioni aggiuntive. Successivamente, puoi accedere a Sicurezza/Privacy. Si prega di concedere i permessi a fonti sconosciute. Quindi vai su File Manager. Vai alla cartella di download. Fare clic sul file apk WA GB e quindi selezionare Attendi il completamento del processo. buona fortuna.

Nota: qui ci limitiamo solo alle recensioni delle app e non ci sono altri scopi o scopi

L’ultima parola

Questa è la recensione di 9apps.co.id Che sta discutendo GB WhatsApp MOD APK ultima versione 2021. Se desideri scaricare l’app WA GB, dovresti controllare il sistema operativo Android utilizzato, in modo che l’app possa essere utilizzata in modo ottimale.

Scarica GB Whatsapp APK qui: >>> qui