Come creare il tuo chatbot utilizzando i GPT personalizzati OpenAI

Per circa un anno dal suo rilascio, ChatGPT si è comportato allo stesso modo con tutti. Ad eccezione del livello ChatGPT Plus a pagamento e del modello linguistico GPT-4 opzionale, non c'erano molti modi per personalizzare il chatbot. Tuttavia, la situazione è finalmente cambiata quando ChatGPT ha introdotto istruzioni personalizzate, che consentono di definire modelli di risposta del chatbot. Ora OpenAI fa un ulteriore passo avanti con GPT personalizzati che chiunque può creare e condividere con il mondo.

Immagina un ChatGPT personalizzato in grado di simulare un colloquio, insegnarti una nuova lingua, criticare il tuo lavoro creativo o semplicemente consigliarti film da guardare la sera del fine settimana. I GPT personalizzati possono fare tutto questo, senza la monotonia di spiegare ogni volta l'attività a ChatGPT. Sembra utile? Siamo d'accordo! Ecco come iniziare.

Creare nodi GPT personalizzati: di cosa ho bisogno?

Calvin Wankhede/Corpo Android

I GPT OpenAI sono un'estensione delle istruzioni ChatGPT personalizzate in quanto ti consentono di definire il tono, la conoscenza e lo scopo del tuo Chatbot. Puoi condividere i tuoi nodi GPT personalizzati con altri: considerali come widget, ciascuno progettato per un caso d'uso specifico.

Oltre a definire le tue istruzioni personalizzate, i GPT ti consentono anche di caricare file di riferimento come file PDF a cui fare riferimento il tuo chatbot. Ad esempio, potresti caricare il regolamento di un oscuro gioco da tavolo ed eseguire un GPT personalizzato o fungere da arbitro.

OpenAI ha creato un'interfaccia proprietaria che ti consente di creare GPT personalizzati in modo conversazionale, che chiama giustamente GPT Builder. Sfortunatamente, per accedervi avrai bisogno di un abbonamento ChatGPT Plus attivo. Questa funzionalità potrebbe passare al livello gratuito in futuro, ma per ora dovrai pagare $ 20 al mese. READ Movember e EasyDNA sviluppano il test "Mancestry" per rilevare la grandezza del tuo Mo tramite la campagna DDB Group Melbourne - Riepilogo della campagna WA

Come creare GPT personalizzati con GPT Builder di OpenAI Supponendo che tu soddisfi i requisiti per ChatGPT Plus, ecco come creare il tuo GPT personalizzato: Apri il browser e vai su Interfaccia web ChatGPTe accedi al tuo account OpenAI. Lo strumento GPT Builder non è ancora arrivato all'app mobile ChatGPT. Nella barra laterale sinistra, fare clic sul pulsante etichettato Esplora. Quindi, fai clic su Crea GPT. Verrà visualizzato il nuovo strumento GPT Builder di OpenAI. Lo strumento GPT Builder è composto da due schede, Crea E Inizializzazione (Nella foto sopra). Inizieremo con il primo, che ti consente di personalizzare il tuo GPT tramite una conversazione in chat. Digita la funzionalità che desideri ottenere dal tuo GPT personalizzato. Ad esempio, puoi richiedere un test GPT che analizzi criticamente le tue e-mail o articoli ponendo l'accento sulla correzione di errori grammaticali, professionalità e altri fattori. In alternativa, puoi creare una procedura guidata GPT che ti guida nella risoluzione di problemi di matematica, programmazione o apprendimento delle lingue. Il chatbot di GPT Builder può porre domande di follow-up e persino creare un'immagine del profilo, che puoi accettare o sostituire con la tua. A questo punto puoi decidere se vuoi risposte brevi o lunghe, nonché altri aspetti come l'onestà e la specificità. Puoi testare il tuo GPT personalizzato tramite la casella di testo sulla destra dello schermo. Se scopri che non è presente in alcun modo, torna a GPT Builder e seleziona il comportamento che desideri modificare. Una volta che sei soddisfatto dei risultati, puoi salvare il tuo GPT personalizzato o personalizzarlo ulteriormente. Per l'ultima opzione, vai alla scheda Configurazione dove vedrai le istruzioni personalizzate che GPT Builder ha creato per noi. D'ora in poi, puoi caricare fino a 10 file nella tua knowledge base GPT personalizzata: possono essere documenti di testo o anche presentazioni PowerPoint. E dentro Capacità sezione, sentiti libero di abilitare o disabilitare le funzionalità ChatGPT come la navigazione web, la generazione di immagini DALL-E e il compilatore di codice. Per salvare il tag GPT personalizzato, trova un file Memorizza Il pulsante nell'angolo in alto a destra. Lo strumento GPT Builder ti chiederà quindi di selezionare le impostazioni di condivisione, pubbliche, non elencate o private. Questo è tutto! Puoi ripristinare il tuo GPT personalizzato in qualsiasi momento tramite Esplora Pulsante nella barra laterale. READ Come proteggere qualsiasi file con una password Puoi condividere il tuo GPT personalizzato con chiunque utilizzi il collegamento, ma avrà bisogno di un abbonamento ChatGPT Plus attivo. OpenAI aprirà anche un GPT Store all'inizio del 2024 dove chiunque potrà trovare GPT pubblici. I creatori dei migliori GPT riceveranno pagamenti anche in base all'utilizzo e alla popolarità.