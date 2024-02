Apple aggiorna il documento interno per i “prodotti inediti” tra le voci di nuovi iPad e Mac

Apple ha aggiornato oggi un documento di supporto interno sui “prodotti non annunciati o non rilasciati”, secondo una fonte vicina alla questione. L'aggiornamento arriva tra le voci secondo cui Apple sta pianificando di rilasciare presto nuovi iPad e Mac, anche se non vi è alcuna garanzia che queste cose siano direttamente correlate e le coincidenze accadono.



Il documento spiega ai consulenti del supporto Apple come rispondere alle domande dei potenziali clienti su prodotti e servizi non annunciati o su prodotti annunciati ma non ancora rilasciati. Il documento è stato “ristrutturato e migliorato” oggi, secondo il registro delle modifiche di Apple, ma non sappiamo quali modifiche specifiche siano state apportate.

Secondo quanto riferito, Apple prevede di annunciare i modelli aggiornati di iPad Pro, iPad Air e MacBook Air entro la fine di marzo BloombergMarco Gormann.

Si prevede che i prossimi modelli di iPad Pro saranno i primi iPad dotati di display OLED più luminosi e vivaci. Altre funzionalità ipotizzate o potenziali per l'iPad Pro includono un chip M3, ricarica wireless MagSafe, una tastiera magica riprogettata con un trackpad più grande e un involucro superiore in alluminio e una fotocamera frontale orientata al paesaggio.

Si prevede che sarà disponibile un iPad Air più grande da 12,9 pollici insieme a un modello aggiornato da 10,9 pollici. Altre funzionalità ipotizzate o potenziali per l'iPad Air includono un chip M2, una sporgenza della fotocamera posteriore riprogettata, supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Si prevede che i MacBook Air da 13 e 15 pollici verranno aggiornati contemporaneamente con il chip M3, con vantaggi chiave rispetto al chip M2 tra cui prestazioni più veloci e ray tracing con accelerazione hardware per un migliore rendering grafico nei giochi.

Quest'anno non sono previste modifiche importanti al design del MacBook Air, ma i laptop probabilmente riceveranno il supporto Wi-Fi 6E come gli altri Mac.

Apple ha già aggiornato il MacBook Pro da 14 pollici, il MacBook Pro da 16 pollici e l’iMac da 24 pollici con il chip M3 nell’ottobre 2023.

Apple rilascia spesso anche una nuova opzione di colore per iPhone a marzo o aprile.