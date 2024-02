Inchiostri al grafene: pionieri nella diagnostica biomedica più rapida

Haydale Grafene Inc. Crea una gamma di inchiostri per sensori biomedici funzionali da utilizzare in applicazioni diagnostiche e di biorilevamento. Questi inchiostri contengono gruppi funzionali che consentono loro di interagire con molecole biologiche, come proteine ​​o DNA, per rilevare analiti specifici.

Sensori funzionali al grafene

Nel 2021, Haydale ha avviato un progetto congiunto con l'Università di Cardiff e la Wales Kidney Research Unit (WKRU) per portare avanti lo sviluppo di un prototipo di biosensore utilizzando inchiostri di rilevamento biomedico funzionale.

IL Biosensore È progettato per rilevare elettrochimicamente microRNA urinari specifici per sostituire la necessità di biopsie invasive per rilevare la funzione ritardata del trapianto nei pazienti sottoposti a trapianto di rene.

Un biosensore che incorpora inchiostri per sensori biomedici al grafene per applicazioni come il diabete e le malattie renali. Credito immagine: Hydel Ltd

Sensori in grafene per risultati più rapidi e accurati

Questo nuovo metodo di rilevamento potrebbe fornire un test più veloce e meno costoso di… Rapporti di completamento del progetto Che è attualmente utilizzato. L'uso del grafene come inchiostro sensoriale migliora la conduttività elettrica, la sensibilità e il tasso di risposta nei sensori biomedici. Ciò significa risultati più rapidi e accurati rispetto ai metodi attuali.

Da allora Haydale ha ampliato la propria linea di prodotti per includere una gamma di inchiostri funzionali per sensori biomedici per varie applicazioni, tra cui il monitoraggio del glucosio, il rilevamento della gotta e delle malattie renali.

Questi inchiostri hanno il potenziale per cambiare il panorama del biosensing e della diagnostica, aprendo la strada alla creazione di dispositivi diagnostici e trattamenti nuovi e più accurati per un’ampia gamma di condizioni sanitarie.

