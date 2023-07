Fairphone 3 ottiene sette anni di aggiornamenti, battendo ogni altro produttore di cellulari Android – Ars Technica

Nessuno nell’ecosistema Android può reggere il confronto con la cronologia del supporto software di Apple per l’iPhone, ma c’è un’azienda che si avvicina di più: Fairphone. Seguendo le orme del Fairphone 2, il Fairphone 3 ottiene anche il miglior supporto del sistema operativo Android per sette anni nel settore Android. Fairphone continua a girare intorno a giganti della tecnologia che hanno molte più risorse di loro, e lo sta facendo anche di fronte a fornitori di componenti come Qualcomm che hanno abbandonato il supporto per i componenti principali del telefono.

azienda Annuncia oggi Il Fairphone 3, rilasciato nel 2019, ha avuto il supporto esteso fino al 2026, rendendolo sette anni di aggiornamenti. La società ha anche appena rilasciato Android 13 per Fairphone 3. Pixel 4 2019 di Google ha chiuso il supporto nell’ottobre 2022.

Fairphone si impegna a realizzare smartphone sostenibili, progettando i suoi prodotti in modo che siano riparabili e offrendo parti in vendita online. Parte di questa missione di sostenibilità è uno sforzo assolutamente scrupoloso per mantenere il flusso degli aggiornamenti di Android, anche se Qualcomm interrompe il supporto software critico per il SoC. Fairphone afferma che il SoC Snapdragon 632 nel Fairphone 3 era supportato solo fino ad Android 11, quindi continuare a supportare Fairphone 3 significa eseguire gli aggiornamenti da solo.

Per il normale processo di aggiornamento, Google rilascia una nuova build nel repository open source di Android, quindi i fornitori di SoC come Qualcomm prendono quelle build per creare un “Board Support Package (BSP)” per ogni SoC, che include driver aggiornati, importanti punti proprietari e tutti i bit di codice che fanno funzionare il dispositivo. I produttori di telefoni Android di solito iniziano il loro lavoro dalle versioni Android supportate del SoC, quindi devono solo aggiungere il supporto per i loro dispositivi aggiuntivi. Con Qualcomm che ha abbandonato il supporto per il SoC Fairphone 3, Fairphone ha dovuto eseguire da solo il lavoro di aggiornamento BSP. Fairphone è Appena Produttore di telefoni Android che lo fa. Tutti gli altri stanno interrompendo il supporto insieme al fornitore del SoC.

Sebbene sette anni di aggiornamenti siano incredibili, l’unica cosa che puoi battere su Fairphone è che gli aggiornamenti non raggiungono una cadenza regolare. In effetti, la società ha saltato Android 12 per introdurre Android 13 a causa di tutta quella cosa “costruisci il tuo BSP”. È possibile che anche gli aggiornamenti di sicurezza mensili non arrivino regolarmente. Tuttavia, il fatto che Fairphone abbia fatto tutto questo per una frazione del budget delle grandi aziende dimostra che le solite scuse dei produttori di Android non funzionano. Qualsiasi azienda può fornire un supporto più lungo se lo desidera; Sono tutti solo contenuti che costringono le persone ad aggiornare e creare rifiuti elettronici.