La promessa di un nuovo inizio con Galaxy AI – Samsung India Newsroom

Una nuova era di connettività, creatività e collaborazione inizia oggi al Galaxy Unpacked di San Jose.

Il 17 gennaio, Samsung Electronics ha annunciato una nuova era dell’intelligenza artificiale mobile con il lancio della serie Galaxy AI S24, che cambierà per sempre il modo in cui interagiamo con il mondo attraverso i nostri dispositivi mobili.

TM Roh, Presidente e Responsabile Mobile Experience (MX) di Samsung Electronics, ha introdotto la serie Galaxy S24 nel suo keynote, sottolineando che Samsung Galaxy sarà una porta aperta verso esperienze AI sicure e significative su scala globale.

“Galaxy S24 è davvero il telefono del futuro”, ha affermato TM Roh. “Insieme a Samsung Galaxy AI, ridisegneremo il panorama tecnologico. Stiamo aprendo un nuovo capitolo senza ostacoli per liberare il vostro potenziale.

Con modi completamente nuovi di connettersi, cercare, creare e giocare, continua a leggere per scoprire come Samsung utilizza l'intelligenza artificiale per creare esperienze incentrate sull'uomo che aprono nuove possibilità.

Galaxy Unpacked 2024: 5 punti chiave in sintesi

Nuovi modi di comunicare: rompere le barriere linguistiche

La comunicazione è la chiave della nostra vita quotidiana. Ecco perché Galaxy AI offre funzionalità AI innovative per migliorare l'esperienza degli utenti, consentendo una comunicazione senza soluzione di continuità ovunque e in qualsiasi momento. Drew Blackard, Vice President of Mobile Product Management presso Samsung Electronics America, ha introdotto questo nuovo set di funzionalità per la serie Galaxy S24 tramite una demo dal vivo.

La serie Galaxy S24 offre traduzione e interpretariato dal vivo per chiamate bidirezionali all'interno dell'app di chiamata nativa. La funzione supporta la traduzione vocale e di testo fino a 13 lingue, indipendentemente dal telefono utilizzato dall'altra persona. Inoltre, Galaxy AI è più sicuro perché viene eseguito sul dispositivo anziché fare affidamento su sistemi cloud esterni.

La presentazione ha evidenziato come la serie Galaxy S24 possa essere comodamente utilizzata nella vita quotidiana. Il dispositivo può fungere da traduttore personale per l'utente, sia che si perda e chieda indicazioni stradali o ordini cibo in un ristorante. Inoltre, quando un utente invia un messaggio di testo, Chat Assist traduce istantaneamente il messaggio, consentendo agli utenti di inviare facilmente messaggi agli amici nella lingua che preferiscono parlare. Con Transcript Assist, gli utenti possono creare e condividere brevi riassunti delle conversazioni registrate o utilizzare Note Assist per rimanere organizzati durante le riunioni, ha spiegato Drew Blackard. Infine, la nuova funzionalità Android Auto consente agli automobilisti di navigare in sicurezza, accedere ai propri contenuti multimediali preferiti e rimanere connessi mentre sono in viaggio.

Nuovi modi di cercare: collaborare per rivoluzionare la ricerca mobile

Samsung vanta una lunga storia di partnership per ampliare i confini del possibile e offrire esperienze pionieristiche e differenziate. TM Roh è tornato sul palco e ha presentato Google come partner chiave per guidare l'era dell'intelligenza artificiale mobile con la serie Galaxy S24.

A seguito di questo annuncio, Cathy Edwards, Vice Presidente di Google Search, ha presentato Circle to Search, un nuovo modo con cui gli utenti possono cercare in modo intuitivo qualsiasi cosa sul proprio telefono con un semplice gesto e senza cambiare app.

Insieme a funzionalità di ricerca innovative, la serie Galaxy S24 protegge le informazioni personali degli utenti. Lavorando a stretto contatto con Google, Samsung ha sviluppato un dispositivo per rendere il processo di ricerca più sicuro, offrendo agli utenti trasparenza e controllo completi. All'interno delle impostazioni di Advanced Intelligence, ogni utente può decidere se desidera consentire l'elaborazione online e la piena funzionalità AI.

Nuovi modi di creare: potenzia la creazione di contenuti con funzionalità avanzate della fotocamera

Galaxy S24 Ultra può massimizzare la libertà creativa degli utenti con un'ampia gamma di strumenti AI, alimentati dal nuovissimo ProVisual Engine. Tara Rail, Product Specialist presso Samsung Electronics America, è salita sul palco e ha riprodotto un video musicale del popolare gruppo K-POP TOMORROW X TOGETHER (TXT) girato con il Galaxy S24 Ultra. Il video è stato girato come se l'utente fosse seduto in prima fila, utilizzando la funzione Nightography Zoom del Galaxy S24 Ultra.

Con la serie Galaxy S24, gli utenti possono ora sfruttare le esperienze native della fotocamera Galaxy sulle loro app di social media preferite. Il potere dell'intelligenza artificiale si estende anche ai video, dove gli utenti possono creare qualsiasi video e guardarlo al rallentatore istantaneo, anche se non lo hanno filmato in quel modo. Oppure possono utilizzare la doppia registrazione per creare vlog 4K utilizzando contemporaneamente le fotocamere anteriore e posteriore. Ora chiunque possieda una serie Galaxy S24 può produrre contenuti di alta qualità senza la necessità di apparecchiature aggiuntive.

Anche Quick Share, la funzionalità di condivisione file del Galaxy, si è evoluta. Grazie alla partnership con Google, gli utenti possono ora condividere facilmente file su tutti i dispositivi Android e PC Windows.

Nuovi modi di giocare: esperienze di gioco mobile eccezionali grazie a prestazioni potenti

Le più recenti funzionalità di intelligenza artificiale richiedono una tecnologia di chip all'avanguardia. Ecco perché la serie Galaxy S24 è dotata di un processore Qualcomm Snapdragon® Piattaforma mobile di ottava generazione di terza generazione rispettivamente per Galaxy e Samsung Exynos 2400. Attraverso questo, il dispositivo offre una facilità d'uso superiore, un gameplay più veloce e fluido insieme al modulo ray tracing per un'esperienza di gioco più coinvolgente.

Grazie alla tecnologia Galaxy AI, le prestazioni della batteria della serie Galaxy S24 vengono costantemente migliorate. Se combinato con una maggiore durata della batteria, gli utenti possono ora godersi sessioni di gioco ultra lunghe.

Il design del Galaxy S24 Ultra utilizza il titanio per la prima volta in uno smartphone Galaxy per una sensazione premium senza pari e una maggiore durata. È il modello più sottile di sempre e il dispositivo è dotato di uno schermo piatto con bordo anteriore compatibile con la S Pen e uno schermo più vibrante e resistente con bordi uniformi.

Sostenibilità e altro ancora: la visione di Samsung per un futuro sostenibile

La prossima frontiera dell’innovazione può e deve fare di più per le persone e il pianeta. Per la prima volta in un dispositivo Galaxy, la batteria del Galaxy S24 Ultra contiene almeno il 50% di cobalto riciclato, mentre tutti i magneti dell'altoparlante sono realizzati con elementi di terre rare riciclati al 100%. Inoltre, ogni serie Galaxy S24 è confezionata in carta riciclata al 100%. Guardando al futuro, l’azienda mira a incorporare almeno un materiale riciclato in ogni unità di tutti i suoi prodotti portatili entro il 2030, rafforzando il proprio impegno per la sostenibilità.

Successivamente, Matthew Wiggins, responsabile dell’Health Solutions Lab di Samsung Research America, ha presentato come Galaxy AI stia inaugurando un’era completamente nuova di salute digitale con quattro nuovi indicatori intelligenti di analisi del sonno per Galaxy Watch.

Concludendo la presentazione, Matthew Wiggins ha offerto uno sguardo emozionante sul nuovo, potente e accessibile dispositivo Samsung per la salute e il benessere: il Galaxy Ring.

Questa è una conclusione! Se non sei riuscito a vedere l'intero evento, dai un'occhiata al video qui sotto per una riproduzione completa dello spettacolo Unpacked 2024 di gennaio. Segui la copertura completa dell'evento dalla Samsung Newsroom per saperne di più sulla nuova era della tecnologia, tutta alimentata dall'intelligenza artificiale Galaxy.