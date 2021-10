Motorola Edge 20 Pro lanciato in India

Motorola ha lanciato Edge 20 e Edge 20 Fusion in India ad agosto e oggi l’azienda ha presentato il modello di punta della gamma nel paese: Edge 20 Pro.

Il Motorola Edge 20 Pro è costruito attorno a un display AMOLED FullHD+ da 6,7″ a 10 bit e 144Hz con un foro al centro per una fotocamera selfie da 32 MP. Lo schermo sottostante non ha un lettore di impronte digitali. È incorporato nel pulsante di accensione a destra telaio laterale.

Il pannello posteriore dell’Edge 20 Pro presenta l’iconico logo Motorola e presenta un’isola fotocamera rettangolare composta da moduli teleobiettivo da 108 MP, 16 MP ultra-wide e 8 MP.

Sotto il cofano troviamo un SoC Snapdragon 870 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. L’Edge 20 Pro ha più opzioni di memoria in altri mercati, ma Motorola ci ha detto che non ha intenzione di offrirle in India. Tuttavia, Flipkart pagina promozionale Ricorda 256 GB di spazio di archiviazione, quindi potremmo vederlo presto.

Per quanto riguarda il software, abbiamo Android 11 e Motorola ha promesso Android 12 e 13 quando disponibili con una garanzia di due anni di aggiornamenti di sicurezza. Lo smartphone viene fornito anche con le suite mobili Ready For e ThinkShield.

Edge 20 Pro è classificato IP52, supporta 11 bande 5G e ha un chip NFC integrato. Ha una batteria da 4.500 mAh che assorbe energia attraverso la porta USB-C fino a 30 W.

L’Edge 20 Pro è disponibile nei colori Midnight Sky e Iridescent Cloud in India a 36.999 INR ($ 500 / € 430) e sarà pronto per i preordini su Flipkart a partire dal 3 ottobre.

Puoi leggere la nostra recensione approfondita su Motorola Edge 20 Pro qui per saperne di più o guardare la recensione video collegata di seguito.