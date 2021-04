Ecco 5 errori che non dovresti fare su Facebook

Le persone adorano lasciare i loro commenti online e di solito sono i più rumorosi ad avere qualcosa di cui lamentarsi. Quando fai marketing, lo senti per la prima volta sui social network, poiché hai una connessione diretta con il tuo gruppo target.

Questo è il motivo per cui è imperativo per te, come qualcuno che guida la comunicazione dell’azienda su Facebook, essere vigile e apprezzato in ogni fase. Non devi dimenticare che clienti e concorrenti ti stanno guardando in ogni momento. Le stesse regole si applicano ai profili privati.

Ci sono bug che accadono spesso e possono farti molti danni, ma se li conosci in tempo, puoi prevenirli. Quindi leggi questo elenco e ricorda cosa non puoi fare su Facebook.

Non creare un profilo invece di una pagina

L’errore iniziale che fanno molte persone che non conoscono bene Facebook è quello di creare un profilo su questa rete invece di una pagina separata. Facebook differenzia diverse forme di presentazione, quindi è importante sapere che i profili sono solo per gli individui, mentre i marchi e le aziende dovrebbero avere una pagina.

Oltre a dare l’impressione di poco professionale se commetti questo errore, rischi anche che l’amministratore cancelli il tuo profilo. A proposito, il profilo non porta alcun vantaggio in relazione alla pagina.

Non aprire più profili

Succede che le persone vogliano separare la loro vita lavorativa da quella privata, quindi creano profili diversi e separati. Questa non è affatto una buona idea. Innanzitutto, secondo le regole di Facebook, che hai accettato all’apertura del tuo profilo, non è consentito avere più di un profilo per persona, quindi rischi di perderli entrambi.

Non ignorare i commenti

Sei su questa rete in quanto fornisce accesso diretto al tuo pubblico di destinazione. Qui sentirai tutte le lodi, ma anche tutte le obiezioni che le persone hanno contro il tuo lavoro. Questo è il motivo per cui si consiglia di leggere regolarmente le recensioni e di rispondere tempestivamente.

Alla gente non piace aspettare una risposta e meno gli piace quando è assente. Ignora la peggiore strategia di gestione delle crisi. Quindi cerca di evitare questo errore e confronta ogni post sulla tua pagina.

Non lasciare meta descrizioni

Quando condividi testi dai tuoi siti, fallo copiando il link nel campo del post. Quando si esegue questa operazione, il sistema estrae automaticamente le descrizioni sul sito stesso. Questo tipo di connessione non è adatto per l’uso sui social network, quindi è necessario dedicare un po ‘di tempo alla modifica del contenuto.

Potresti usare alcune informazioni interessanti dal testo stesso, un invito all’azione o qualcos’altro. Non importa cosa applichi, purché venga comunicato il valore che è importante per il gruppo target e chiaramente espresso nel testo. Usa questo spazio per invitarli a leggere e saperne di più.

Non limitarti alle immagini

I video sono sicuramente il futuro, ma molti hanno ancora paura di saltare su questo treno. Spesso il motivo è che a loro sembra che l’investimento che devono fare in attrezzature e istruzione sia molto elevato. Questo non è affatto necessario oggi. Con una buona idea, il tuo smartphone può fare molto lavoro e puoi ottenere risultati invidiabili.

Le immagini e le soluzioni visive statiche sono interessanti per le persone per un po ‘, ma possono annoiarsi rapidamente e abbandonare il tuo marchio, perché qualcun altro offre loro qualcosa di più interessante e utile per ciò di cui hanno bisogno.

Impara come

Ci sono molti errori che incontrerai: post troppo lunghi, immagini troppo lunghe, tempo di pubblicazione sbagliato e altro ancora. Un breve corso della durata di pochi mesi non sarà sufficiente per coprire tutti gli argomenti rilevanti. Per avere un quadro di ciò che tutti i social possono offrirti, è necessario almeno un anno di formazione con l’aiuto di mentori che conoscono bene questo lavoro.

