Legion avrà una prova gratuita questa settimana • Eurogamer.net

Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs: Legion riceverà una prova gratuita questa settimana.

Il periodo di prova va dal 25 al 29 marzo su tutte le piattaforme. Il precaricamento è disponibile oggi 24 marzo, quindi puoi iniziare al più presto.

Ogni personaggio nel gioco è disponibile per il reclutamento e il gioco così com’è durante la prova gratuita sia in modalità singola che online. Puoi controllare tutte le attività del mondo aperto ed esplorare metà degli otto distretti, tra cui Londra, Islington e Hackney. Infine, puoi riprodurre la storia fino alla missione di Skye Larsen.

Utile se i progressi continuano se acquisti il ​​gioco in seguito.

Nel frattempo, Ubisoft ha chiarito i contenuti post-lancio che arriveranno a Watch Dogs: Legion.

La prima operazione tattica del gioco, Leader of the Pack, è stata lanciata ieri, 23 marzo, e può essere giocata in modalità Online.

Alla fine di maggio, due nuove modalità PvP, Estrazione e Conquista, così come una nuova operazione tattica chiamata Project Omni, vengono lanciate in modalità online.

Ecco la propaganda ufficiale:

“Il progetto Omni è intenso e stimolante e ci vorrà un team di quattro persone per infiltrarsi in un progetto segreto per scoprire perché gli Optiks di Londra hanno un impatto negativo sul loro cervello”.

Puoi guardare Zoe, Aoife e Ian del team video di Eurogamer per provare tutte le nuove modalità multiplayer online di Watch Dogs: Legion nel video qui sotto, che presenta 20 minuti di gioco:

I possessori del Season Pass ottengono Mina, un soggetto di esperienza post-umana che ha il potere di controllare le menti delle persone, a fine aprile insieme a una nuova missione.

Alla fine di giugno, i possessori del Season Pass hanno acquisito Watch Dogs: Legion – Bloodline, una nuova storia che include Aiden Pearce del gioco originale di Watch Dogs e Wrench di Watch Dogs 2 che può essere giocato interamente nella campagna per giocatore singolo e online.

E ad agosto, Darcy, un membro di Assassin’s Creed’s Assassin Order, sarà disponibile come nuovo personaggio giocabile insieme a nuove missioni per i possessori del Season Pass.

La tabella di marcia è disponibile a colpo d’occhio tramite l’infografica sottostante: