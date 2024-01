Galaxy S24 Ultra e Snapdragon 8 Gen 3 vengono umiliati dal Galaxy S24 Plus nel nuovo test

Come previsto, il Galaxy S24 Ultra è alimentato dall'onnipresente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ma la maggior parte dei mercati ha varianti alimentate da Exynos 2400 del Galaxy S24 e S24 Plus. I chipset Snapdragon di Qualcomm sono considerati superiori ai chip interni di Samsung, e l'azienda non sta esattamente sfidando questo presupposto escludendo i suoi ultimi chip fatti in casa dalla fascia più alta, che è… Galaxy S24Ultra. Ciò non lo dimostra necessariamente Snapdragon 8 di terza generazioneI modelli alimentati funzioneranno meglio. Al contrario, l'Exynos 2400 potrebbe essere una scelta migliore per molti utenti.

Questo test è un benchmark di ray tracing per GPU e simula uno scenario in cui potresti giocare a lungo per vedere se ci sono problemi di stabilità o raffreddamento. In breve, può aiutarti a capire come cambiano le prestazioni del tuo telefono durante un uso intenso e come gestisce il calore.

IL Galaxy S24Ultra Ha raggiunto un punteggio massimo di 8.249, un punteggio minimo di 3.984 e un punteggio di stabilità del 64%. L'Exynos 2400 funziona a carburante Galaxy S24 Plus Ha funzionato molto meglio, con punteggi massimi e minimi rispettivamente di 8.905 e 5.755 e una stabilità del 64,6%.

Ciò suggerisce che l'Exynos 2400 funzionerà meglio su lunghi periodi di gioco e questo potrebbe rendere… Galassia S24 L'S24 Plus è uno dei migliori telefoni da gioco del 2024.

in precedenza, Utente È stato suggerito che l'ultimo chip per smartphone di Samsung gestisse il impegnativo gioco Genshin Impact meglio dell'iPhone 15 Pro, anche se il seguito di quel tweet ha smorzato un po' il nostro entusiasmo dicendo che l'Exynos 2400 non ha avuto problemi nel gioco a causa della risoluzione delle texture. era pronto. Tra poco.

Galaxy S24+ Exynos 2400

La buona notizia è che l'Exynos 2400 può mantenere buoni 60 fps.

La cattiva notizia è che la risoluzione delle texture di Genshin nella versione Exynos è quasi troppo bassa. Ecco perché riesce a gestire così bene i 60 fps… pic.twitter.com/QEbfq0ETRx — 한가련 (@GaryeonHan) 19 gennaio 2024