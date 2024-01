Gboard sta implementando la barra degli strumenti di digitazione vocale dell'Assistente Google su Pixel

Gboard segue la “Digitazione del campo di testo” e una nuova interfaccia utente della tastiera fisica con la barra degli strumenti di digitazione vocale dell'Assistente per il tablet Pixel.

Invece di lasciare visibile la tastiera completa quando la digitazione vocale è attivata dall'Assistente, ottieni una nuova barra degli strumenti a forma di tweak. Google afferma che questa interfaccia utente è un modo per “vedere più spazio sullo schermo durante la digitazione vocale”.

Il menu completo a sinistra fornisce l'accesso a Impostazioni, Mostra comandi vocali, Mostra appunti e Mostra sottotitoli. Questo è seguito da una scorciatoia che apre la tastiera emoji/emoji in una finestra mobile, mentre al centro compaiono suggerimenti didattici. Sulla destra c'è un pulsante per ripristinare la tastiera completa e un microfono per avviare/interrompere la sintesi vocale.

Puoi spostare la barra degli strumenti ovunque, incluso il bordo sinistro/destro dello schermo dove è disponibile un layout verticale.

I suggerimenti di testo vengono visualizzati in linea accanto al cursore. Quando la tastiera completa è aperta, ottieni un pulsante della barra degli strumenti accanto al microfono vocale. Questa barra degli strumenti continua attraverso vari campi di testo.

Finora lo stiamo vedendo con la versione 13.7 di Gboard (beta). È disponibile solo su uno dei nostri Pixel Tablet (con Android 14 QPR1 stabile), mentre non lo vediamo su Pixel Fold. Non è chiaro se Google prevede di portare la barra degli strumenti di digitazione vocale dell'Assistente sui telefoni Pixel, ma abbiamo dato un'occhiata alla potenziale interfaccia utente l'anno scorso.

