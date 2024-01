Google conferma un errore nel ranking della ricerca poiché i siti scompaiono dai risultati di ricerca durante il fine settimana

Google ha confermato un bug nel ranking della ricerca, un “problema molto ristretto”, come lo ha definito Google, che interessava un “piccolo numero di siti web”; tali classifiche scendevano dai risultati di ricerca di Google durante il fine settimana per poi riapparire durante i giorni feriali.

Dichiarazione di Google. Un portavoce di Google ha detto a Search Engine Land che questo problema è già stato risolto e che riguarda solo un “piccolo numero di siti web”. Libri di Google:

Siamo a conoscenza di un problema molto limitato che ha causato fluttuazioni temporanee nei risultati di ricerca per un numero limitato di siti web. Da allora il problema è stato risolto e i siti non dovrebbero più vederne gli effetti.

il problema. Sembra che il problema abbia interessato i siti che si trovavano su TLD non standard e domini di primo livello. Questi TLD terminano con .club, .consulting, .life e altri TLD non standard. Alcuni di questi siti hanno notato che smettevano completamente di posizionarsi durante i fine settimana. All'inizio lo pensavo Potrebbe trattarsi di un problema di qualità, di essere al limite della qualità, o di un errore di ricerca di Google. Ma si è rivelato un errore durante una ricerca su Google.

La prima persona che ho visto occuparsi di questo è stato Thomas Rudzki Zitto. In breve scrive: “Nei fine settimana succedeva una cosa strana: il sito perdeva completamente posizionamento e traffico. La gente non riusciva a trovarlo nemmeno cercandolo per nome”.

La cosa interessante è che questi problemi di posizionamento sono coincisi con diversi aggiornamenti di Google non confermati avvenuti durante il fine settimana. Ha detto: “9 esempi su 9 erano TLD non standard, come .consultancy (example.consultancy), .care (example.care), .club, .info, .energy. Le date che ha condiviso coincidevano con quelle aggiornamenti dell'algoritmo che ho segnalato.” Ha detto che queste sono le date:

Grafico di classificazione di esempio. Ecco un esempio di un grafico di classificazione che mostra il calo delle prestazioni del fine settimana dalla ricerca organica di Google:

Perché ci interessa? Questo problema sembra persistere da novembre 2023, ma ora dopo alcuni mesi, dopo queste segnalazioni, Google ha risolto il problema.

Se hai notato strani problemi di posizionamento durante i fine settimana e stai utilizzando un TLD non standard, potrebbe averti influenzato. Ho notato gli aggiornamenti del ranking di ricerca di Google durante il fine settimana Mi sono fermato nell'ultima settimana o giù di lì.

Spero che non vedrai tutto questo andare avanti.