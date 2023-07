Annuncio di un bubble tea Pikmin 4 “a tempo limitato” nella nuova partnership di Kung Fu Tea X Nintendo

L’azienda americana di bubble tea Kung Fu Tea ha annunciato oggi una partnership speciale con Nintendo in vista dell’arrivo di Pikmin 4 a fine mese.

Come parte di questo, Kung Fu Tea lancerà un nuovo gusto esclusivo, tazze e coperchi ispirati a Pikmin “e altro ancora”. Ad agosto, ci sarà una nuova bevanda “rinfrescante a tempo limitato” ispirata ai giovani germogli, e sarà disponibile insieme a tazze contenenti l’originale Pikmin rosso, giallo e blu.

Ciò includerà un esclusivo coperchio con cannuccia per “trasformare” la bevanda nel tuo Pikmin preferito. Ecco cosa ha detto il direttore marketing di Kung Fu Tea, Matthew Poverumo, sulla partnership:

Kung Fu Tea è molto entusiasta di collaborare con Nintendo per celebrare l’uscita di Pikmin 4. Non vediamo l’ora di offrire ai fan appassionati che circondano il franchise di Pikmin qualcosa di nuovo con un tocco di Kung Fu Tea! il nostro marchio e la nostra community. Siamo fiduciosi che questa partnership porterà il divertimento dell’esplorazione di Bold sia per i fan di Booba che per i fan di Pikmin!

Pikmin non è la prima catena ad avere una propria linea di bubble tea. The Pokémon Company ha già organizzato promozioni come questa.

Se sei entusiasta dell’uscita di Pikmin 4 ma non vedi l’ora, puoi scaricare subito una demo del gioco dall’eShop di Switch. I tuoi progressi di salvataggio verranno trasferiti al gioco completo quando verrà rilasciato.