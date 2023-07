iOS 17: come raddrizzare l’angolo di ripresa con la nuova funzione Camera Level

In iOS 17, Apple ha introdotto un’utile nuova funzione della fotocamera che aiuta a raddrizzare l’angolo di ripresa prima ancora di premere l’otturatore. Stai utilizzando iOS 17 beta? Quindi continua a leggere per scoprire come sfruttare la nuova opzione di livello.



Per un po’, l’app Fotocamera di Apple includeva alcune impostazioni opzionali che potevano aiutarti a organizzare i tuoi scatti. C’è una griglia che può essere sovrapposta al mirino per facilitare l’applicazione regole di terzie una funzione di livellamento in qualche modo nascosta per le immagini dall’alto verso il basso che mostra un mirino mobile per aiutarti ad allineare correttamente il soggetto.

Con ‌iOS 17‌, Apple ha migliorato la funzionalità di livellamento della fotocamera separandola dalla modalità Grid. Rendendolo un’unica opzione, Apple ha incluso anche un livello orizzontale extra per le foto più tradizionali.



L’attivazione dell’opzione di livello farà apparire una linea orizzontale spezzata sullo schermo quando il tuo iPhone rileva che ti stai allineando per uno scatto dritto e inclina leggermente il dispositivo rispetto all’orizzontale. La linea appare bianca quando il telefono è fuori livello e poi diventa gialla una volta raggiunta la tendenza del livello per indicare il successo.

Come abilitare il livello della telecamera

L’opzione del nuovo livello è disattivata per impostazione predefinita se la modalità di rete non è abilitata. Puoi accenderlo manualmente seguendo questi passaggi.

apri il impostazioni app su ‌iPhone‌. Scorri verso il basso e seleziona telecamera. Nella sezione Composizioni musicali, attiva l’interruttore accanto a livello.

Ora apri l’app Fotocamera e prova a riprendere un soggetto ad angolo retto, e vedrai le linee orizzontali spezzate al centro del mirino. Raddrizza il tuo angolo per collegare le linee e creare una linea gialla.

Il pop-up di raddrizzamento appare solo brevemente e all’interno di una gamma ristretta di angoli vicini all’orizzontale (sia in orientamento verticale che orizzontale), quindi non sembrerà invadente quando si tenta deliberatamente di scattare una foto angolata.