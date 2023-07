Imaging TC, strumenti specifici per il paziente potrebbero non migliorare i risultati dopo l’artroplastica della spalla

Fonte/divulgazioni

Prese principali:

La tecnologia di pianificazione preoperatoria, come la tomografia computerizzata e la strumentazione specifica per il paziente, non ha migliorato i risultati dell’artroplastica di spalla.

Lo studio non ha mostrato alcun beneficio clinico per queste innovazioni.

L’uso della pianificazione preoperatoria, come la tomografia computerizzata, la pianificazione 3D e la strumentazione specifica per il paziente, prima dell’artroplastica della spalla non ha ridotto il rischio di revisione sterile, secondo i risultati pubblicati.

I ricercatori del gruppo di monitoraggio e valutazione dei dispositivi medici presso Kaiser Permanente a San Diego hanno condotto uno studio retrospettivo di coorte su 8.117 procedure anatomiche o procedure di artroplastica totale della spalla in 7.372 pazienti dal 2015 al 2020.

La tecnologia di pianificazione preoperatoria non ha migliorato i risultati dell’artroplastica di spalla. Immagine: AdobeStock



I ricercatori hanno confrontato la revisione sterile e le complicanze a 90 giorni tra i pazienti che hanno ricevuto la tecnologia di pianificazione preoperatoria, come le scansioni TC, la tecnologia di pianificazione 3D e la strumentazione specifica del paziente (PSI) e i pazienti che non hanno ricevuto la tecnologia di pianificazione preoperatoria. Il follow-up medio tra le coorti è stato di 2,9 anni.

Secondo lo studio, i pazienti sottoposti a scansioni TC preoperatorie o PSI non hanno avuto alcuna riduzione del rischio di revisione sterile rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto la tecnica di pianificazione preoperatoria.

I ricercatori hanno anche notato che i pazienti sottoposti a TAC avevano un rischio ridotto di visite di pronto soccorso a 90 giorni e un rischio aumentato di eventi tromboembolici venosi a 90 giorni. I ricercatori hanno notato che i pazienti che hanno ricevuto PSI avevano un aumentato rischio di sviluppare un’infezione profonda per 90 giorni.

“La comunità ortopedica è desiderosa di convalidare nuove tecniche con risultati riportati dai pazienti”, hanno scritto gli autori dello studio. “Resta da vedere se i benefici clinici di queste innovazioni si materializzeranno e se il loro uso è giustificato dato il loro costo in termini di denaro e tempo”, hanno scritto i ricercatori.