HoYoverse porterà Zenless Zone Zero e altri giochi alla gamescom 2023

HoYoverse, lo sviluppatore dietro giochi gacha di successo come Effetto genshin E Honkai: Regno delle Stelleha annunciato la sua line-up per il prossimo festival gamescom 2023 a Colonia, in Germania, il prossimo agosto.

Dal 23 al 27 agosto, HoYoverse ospiterà spettacoli dal vivo, gare offline, vendita di merchandising ed esperienze di gioco pratiche per Effetto genshin E Honkai: Regno delle Stelle Oltre al suo titolo di lunga data Honkai Impact 3 E la prossima partita Zenless Zona Zero.

di HoYover Effetto genshin Lo stand sarà ispirato all’evento per i fan “A Journey Through the Elements”, in cui i visitatori potranno esplorare i quattro paesi rilasciati per il gioco: Mundstadt, Leo, Inazuma e Sumeru, nonché l’imminente Distretto 5 di Fontaine.

Le esposizioni di ogni paese presenteranno rappresentazioni dei propri elementi e ne ricreeranno le caratteristiche distintive e gli abitanti. Ci saranno anche spettacoli teatrali, spettacoli musicali e attività a cui i fan potranno partecipare per guadagnare premi.

Tra le esibizioni musicali di Effetto genshin Lo stand sarà un’esibizione dal vivo della Student Orchestra dell’Università di Essen, Essenr Studentnorchester, il 26 agosto.

stand a Honkai: Regno delle stelle, che è stato rilasciato ufficialmente ad aprile, sarà basato sul mondo di Xianzhou Luofu visto nel gioco. Anche Boom Boom, l’amata mascotte del gioco e capitano titolare di Astral Express, sarà a disposizione per interagire con i fan.

Honkai: Regno delle stelle I giocatori possono anche sperimentare una demo pratica della prossima versione del gioco per PlayStation 5, che dovrebbe essere rilasciata nel quarto trimestre di quest’anno.

Honkai Impact 3, è l’intramontabile titolo d’azione di HoYoverse lanciato nel 2016 e debutterà anche alla Gamescom quest’anno. IL Honkai Impact 3 Lo stand seguirà un tema estivo con i personaggi in costume preferiti dai fan che accoglieranno i visitatori in abiti estivi.

Mentre, Zenless Zona Zero, l’imminente gioco di ruolo d’azione di HoYoverse, farà il suo debutto alla Gamescom con l’avvicinarsi della data di uscita ufficiale. Il palco principale sarà basato sul video store di eroi a riproduzione casuale. I visitatori potranno sperimentare il gioco, guadagnare numerosi souvenir e interagire con i cosplayer.

I fan del gioco HoYoverse possono visitare i chioschi per Effetto genshinE Honkai: Regno delle StelleE Honkai Impact 3E Zenless Zona Zero Nel padiglione 6, B030 alla Gamescom 2023.

Se non puoi andare alla gamescom quest’anno, non preoccuparti! Ci saranno molti altri eventi dal vivo per i fan per gli HoYoverse Games quest’anno. HoYoFest, il festival annuale di HoYoverse per i fan che celebrano i suoi giochi e le loro comunità, quest’anno sarà ospitato in tutto il mondo.

Nel sud-est asiatico, HoYoFest sarà ospitato a Singapore, Malesia, Filippine, Vietnam, Indonesia e Tailandia. Da agosto a novembre.

Tra i giochi HoYoverse celebrati quest’anno Effetto genshinE Honkai: Regno delle StelleE Honkai Impact 3E Temi lacrime!

