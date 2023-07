Porsche Vision 357 Speedster: la purezza incontra le prestazioni elettroniche

In termini di design, in omaggio alla 356, la Porsche Vision 357 Speedster completamente elettrica è tecnologicamente basata sulla 718 GT4 e-Performance. In tutto, Porsche ha presentato più di 15 modelli nuovi e classici sul terreno del Duca di Richmond nel West Sussex. Tra queste spicca la 356 No. 1 Roadster, la prima vettura sportiva del marchio. I sei vincitori di Le Mans sono stati anche sfilati davanti agli appassionati di sport motoristici presenti.

“La Porsche Vision 357 è un cenno alla prima linea di modelli Porsche, l’auto sportiva da sogno di Ferry Porsche. E dal momento che la 356 è entrata a fuoco nella memoria collettiva del marchio come cabriolet e coupé, la stessa logica si applica alla concept car: non può che essere due auto”, afferma Michael Mauer, vicepresidente di Porsche Style. La Porsche Vision 357 Speedster incarna l’essenza del marchio. Piacere di guida e dinamica di guida combinati con una forma estremamente pura. Come per la Mission X che abbiamo introdotto solo poche settimane fa, questo modello dimostra che anche con nuovi geni di design, il DNA Porsche traspare”.

La Vision 357 Speedster si basa sulla tecnologia delle prestazioni elettroniche della Porsche 718 GT4, quindi i motori elettrici e la tecnologia della batteria provengono dalla Mission R e il telaio dalla 718 GT4 Clubsport. Dopo la sua prima mondiale al Goodwood Festival of Speed, il Design Study sarà presentato alla Rennsport Reunion di quest’anno negli Stati Uniti alla fine di settembre.

Design esterno: parabrezza corto e copertura inferiore unilaterale

L’auto di prova aveva il parabrezza corto e tozzo tipico della velocità, che aggiungeva ancora più enfasi alla carrozzeria compatta dell’auto. Il lato destro della vettura si estende su un tonneau cover del tipo un tempo comune sulle auto sportive decappottabili. Il poggiatesta del guidatore appare sospeso a mezz’aria grazie all’elemento di inversione in carbonio tecnicamente progettato dietro di esso. Dietro c’è la porta del porto di carico e l’ancora per la classica velocità di guida.

Il concetto bicolore con due toni di Marble Grey e Grivelo Grey Metallic si ispira ai pionieri storici del motorsport, come i parafanghi anteriori utilizzati per proteggere dai sassi volanti negli scenari di gara e le ali anteriori, che presentano una finitura metallizzata scura. Anche le ruote anteriori sono verniciate in grigio Grivelo metallizzato. Questo è completato dai contrasti del Miami Blue, ad esempio nei meccanismi di sgancio rapido sul cofano anteriore avvolgente.

L’emblema dell’anniversario con un grande “75” e gli anni “1948” e “2023” presentano Grivelo Grey Metallic e Miami Blue – una nuova alternativa agli elementi decorativi della 357 Coupé Vision, in cui il rosso è stato utilizzato come colore aggiuntivo. Per finire, gli unicorni in stile fumetto davanti alle ruote posteriori. La leggendaria creatura è stata dipinta appositamente per la concept car dai designer Porsche, che hanno anche messo le mani sul potente emblema “Speedster”. Le telecamere sostituiscono gli specchietti esterni. Come nei classici predecessori, non sono posizionati sulle porte, ma in avanti sui paraurti. Nella 357 Cabrio presenta una nuova forma aerodinamicamente ottimizzata che ricorda le ali.

Altri dettagli del design esterno sono familiari alla sua concept car gemella: l’anello luminoso a quattro punti nella parte anteriore ha un design circolare che evoca la Porsche 356. Le luci posteriori si trovano dietro un gruppo di punti modellati fresati nella carrozzeria stessa. Un altro cenno alla prima linea di modelli Porsche è il motivo a griglia verticale nella parte posteriore. La terza luce stop è integrata nel design della griglia.

L’ampia carreggiata dà un’impressione rialzista e migliora la stabilità di guida. Le ruote da 20 pollici sono realizzate in magnesio e sono dotate di coprimozzo in fibra di carbonio e bloccaggio centrale. Visivamente, ricordano anche il leggendario volante Porsche: 356 A e 356 B con freni a tamburo flangiati con il loro cerchio dei bulloni notevolmente ampio di 205 mm.

Design degli interni: pozzetto immacolato e ridotto

L’interno è stato ridotto al livello base e adattato interamente al guidatore. La posizione del sedile ribassata è tipicamente sportiva. La struttura del sedile in plastica rinforzata con fibra di carbonio è integrata nella monoscocca. Il pilota siede su pedane rivestite in Racetex ed è tenuto saldamente in posizione da una cintura di sicurezza a sei punti con fibbia Miami Blue. Il quadro strumenti si trova sopra il piantone dello sterzo come superficie trasparente. Il volante da corsa incarna la leggerezza, mentre l’ammortizzatore appare come sospeso. Intanto controlli individuali rivisitano l’azzurro di Miami dall’esterno.

L’intero cruscotto ha una finitura in tessuto di carbonio. In alternativa al tradizionale vano portaoggetti, le cinghie Miami Blue in alto a destra possono essere utilizzate per fissare gli accessori. Semplici cinghie in tessuto sostituiscono le tradizionali maniglie delle porte. Questo dettaglio dell’ambiente di gara consente di risparmiare peso.

Parade of Icons: altri modelli Porsche al Festival of Speed

La Vision 357 è il fiore all’occhiello di Porsche a Goodwood, ma non è raro che sia l’unico evento del produttore di auto sportive che sarà disponibile per l’evento. Porsche porterà più di 15 modelli nuovi e classici nel West Sussex. Uno speciale corteo di automobili Porsche correrà sulla famosa collina due volte al giorno per il Festival of Speed. Il 356 No. 1 Roadster guiderà il campo illustre. Seguiranno la versione da corsa 928 “Trigema” del 1983, la 959 Cayenne Transsyberia, la 911 Turbo S (Tipo 993) e la 911 Carrera S (991). Questo modello unico nel suo genere è stato il milionesimo 911 costruito da quando l’iconica auto sportiva ha debuttato nel 1963.

Porsche celebrerà anche il 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans a Goodwood. Del resto, il marchio detiene il record di 19 vittorie complessive. Porsche mostrerà anche tre campioni di classe e tre vincitori assoluti, tra gli altri, a Goodwood. Questi includono la 718 W-RS Spyder (vincitrice della classe 2.0 litri nel 1961), la 935 Martini (vincitrice della classe 1976) e la 911 RSR dal design “Pig” (vincitrice della classe GTE Pro 2018). I tre vincitori includono la 936/81 Spyder, la 911 GT1 ’98 e la 919 Hybrid del 2017.

La Porsche 718 Spyder RS ​​​​è diventata l'apice della famiglia a motore centrale Trent'anni dopo l'introduzione della concept car Boxster, Porsche lancia la versione più potente della popolare roadster a motore centrale: la nuova Porsche 718 Spyder RS.

Dopo la loro anteprima ai festeggiamenti per i “75 anni di auto sportive Porsche”, la 718 Spyder RS ​​e la Mission X saranno presentate per la prima volta al grande pubblico a Goodwood. La 718 Spider RS ​​è stata dedicata allo sviluppo dell’autentico roadster per massimizzare il piacere di guida sulle tortuose strade di campagna. La concept car Mission X è una straordinaria reinterpretazione di una supercar, con porte in stile Le Mans che si aprono e oscillano in avanti e un propulsore elettrico efficiente e ad alte prestazioni.

Porsche Mission X: un altro sogno che si avvera La Mission X è una straordinaria reinterpretazione di una supercar, con porte che si aprono in avanti in stile Le Mans e un propulsore elettrico efficiente e ad alte prestazioni.

Oltre ad altri modelli attuali della casa automobilistica sportiva di Stoccarda, i visitatori di Goodwood avranno anche l’opportunità di vedere il trattore diesel “Junior 108” di Porsche. Dopotutto, le commissioni per lo sviluppo dei clienti erano parte integrante del portafoglio dell’azienda ai tempi in cui la Porsche 356 era in produzione. Tra il 1949 e il luglio 1963, circa 120.000 trattori furono costruiti su licenza con il nome Porsche.

Unico: Goodwood Festival of Speed

Il britannico The Sunday Times una volta descrisse la leggendaria salita in salita del Festival of Speed ​​come “un incrocio tra il Gran Premio di Monaco e il Royal Ascot”. Impegnativo sia per il guidatore che per l’auto, il percorso di 1,86 km è un percorso impegnativo fiancheggiato da balle di fieno. Il circuito attraversa i terreni di Goodwood House, la tenuta di Charles Henry Gordon-Lennox, undicesimo duca di Richmond. Gli appassionati di sport motoristici hanno creato il Goodwood Festival of Speed ​​​​nel 1993. Circa 180.000 appassionati di sport motoristici partecipano ogni anno all’evento storico e moderno di sport motoristici nel sito nel West Sussex, nel sud dell’Inghilterra. Per celebrare il 75° anniversario del marchio Porsche, una scultura dell’artista Jerry Judah sarà il fulcro del Festival of Speed.