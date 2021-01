L’MVNO che ha presentato piani con dati illimitati in Messico terminerà le sue operazioni

Nell’agosto 2017 Simplii è arrivato in Messico Promettendo di fornire la maggior parte dei dati nel minor tempo possibile, finché è disponibile 2018 Mostra piani con Internet illimitato E senza limiti di velocità. Purtroppo l’azienda Ha annunciato la sua partenza dal Messico.

Attraverso un post in un file Sito ufficiale Lo hanno confermato Simplii andrà in pensione il 21 gennaio alle 23:59. A partire dal primo minuto del 22 gennaio, il servizio sarà sospeso.

“Dopo più di tre anni passati con te, lottando con te per fornire la migliore esperienza telefonica in Messico e avvicinandoci alla tua vita in ogni momento, dobbiamo salutarci perché il progetto Simplii sta volgendo al termine”.