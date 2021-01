Modalità di guida nell’Assistente Google: è disponibile su Android?

Questa non è una novità in sé e per sé, poiché a novembre Google ha annunciato un’anteprima dello stato di guida dell’assistente negli Stati Uniti. La verità è che è stato ufficialmente “distribuito” dalla fine dell’anno scorso, ma la maggior parte degli utenti non l’ha ancora ricevuto, o almeno è quello che hanno inviato.

Differenze tra le modalità di guida con Android Auto

Ora sembra che il lancio della modalità di guida dell’Assistente Google sarà dietro l’angolo e l’app Google e Google Maps si sta già adattando a Nuova vista adattata per l’uso durante la guida.

Con intenzione Sostituisci l’app Android Auto Sui telefoni, l’anteprima della modalità di guida disponibile da questa settimana è su Google Maps. L’esperienza di navigazione non è cambiata prima, ma ora è presente una barra grigio scuro nella parte inferiore dello schermo.

un Icona del microfono sinistroQuando tocchi l’altro lato, il grilletto si apre. In quel popup, l’ultima app utilizzata apparirà al centro di essa. Inoltre, di solito attiva un’app audio o un’icona della mappa quando non vediamo attivamente la navigazione.

Questo nuovo cassetto delle app ce lo permetterà Effettua chiamate e invia messaggi Oppure seleziona un file Applicazione o servizio musicale Che vogliamo utilizzare durante la guida. Quando effettui una chiamata o invii un messaggio, ci mostrerà i contatti più frequenti e recenti.

Controlla se la modalità di guida nell’Assistente Google è già disponibile

Nelle ultime settimane, alcuni utenti Android hanno ricevuto la modalità di guida su di loro Molti altri confermano di non aver ricevuto notizie. Tuttavia, gli account Twitter di Android e Google Maps hanno ribadito che lo strumento si sta gradualmente diffondendo, ma sta arrivando.

Per verificare se è disponibile sul tuo telefono, visita Impostazioni dell’Assistente Google> Navigazione> Modalità di guida. Sì, è così Ci sono due modi per iniziare questo. Il primo è premere “start” quando si visualizza un luogo su Google Maps, mentre il secondo include dire “Hey Google, per favore avvia la modalità di guida” e quindi selezionare la destinazione. Dopodiché, dovrebbe apparire una barra grigio scuro nella parte inferiore dello schermo. Al contrario, se la pagina di configurazione della modalità di guida non viene visualizzata, Non ancora disponibile Alla tua stazione.