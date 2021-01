A San Jeronimo Sud entrerà in funzione un Centro di formazione sull’innovazione tecnologica

Di questa associazione fa parte anche il comune di San Jeronimo Sud che vuole essere anello di congiunzione tra produzione ed educazione promuovendo scienza e tecnologia, pertanto tutte le scuole tecniche agrarie hanno un rapporto con l’università, la facoltà di scienze agrarie, il mondo della produzione, i produttori agricoli, le cooperative agricole e le cooperative tecnologiche. .

La maggior parte delle macchine agricole attualmente in uso (mietitrici, seminatrici e utenti fitosanitari) produce una grande quantità di dati che possono essere interpretati dai professionisti, inclusa la possibilità di far volare droni e piccoli aerei per condurre indagini sulla salute delle colture e ottenere informazioni che possono determinare la salute delle piante, Con tutto ciò diventa importante progredire nella promozione del lavoro e dell’istruzione nel campo del processo decisionale agricolo.

Cita lavorerà con i piccoli, medi e grandi produttori, fornendo loro i dati ottenuti in modo che possano utilizzarli liberamente, e permettendo loro anche di consultare i propri ingegneri agrari e, se necessario, acquistare il prodotto che desiderano.

È anche una possibilità per gli stagisti, non solo per gli studenti universitari. Quello che Cita cerca è che gli studenti delle scuole superiori agricole inizino a lavorare con questi strumenti per abituarsi e applicarli nei campi.

San Jerónimo e Carcarañá hanno entrambe scuole orientate all’agricoltura in cui viene insegnata una laurea in ingegneria agraria a Zavalla. Tutti questi studenti avranno un accesso tangibile e comodo a questa tecnologia nel centro di San Geronimo Sud, che sarà formato per insegnare in classe virtualmente e di persona, se l’epidemia lo permetterà.

Allo stesso tempo, è allo studio la possibilità di ottenere un diploma in agraria. Se raggiunto, sarebbe la prima università pubblica a dettare legge perché l’unica università attualmente nel paese è un’università privata.

L’accordo quadro di cooperazione è stato firmato nei giorni scorsi tra il sindaco di San Jeronimo Sud e il presidente del CITA, Horacio Chiancio, e il decano delle Nazioni Unite, Franco Bartolacci.