5 modi per controllare la velocità di Internet su PC e dispositivi mobili

Giacarta, CNN Indonesia –

Nell’era è iniziato serbadigital Come è oggi, la necessità Internet Piuttosto, sta aumentando e sta diventando prioritario.

Inoltre, connettersi, prima o poi, è una considerazione a parte per gli utenti per evitare problemi durante l’accesso.

Per verificare la fluidità di utilizzo della connessione Internet, è possibile controllare la velocità della connessione Internet sui seguenti cinque siti Web.







Alcuni di essi forniscono anche app per aumentare il comfort dell’utente.

1. Speedtest.net

Foto: Tresno Herrianto

Come controllare la velocità di Internet utilizzando SpeedTest.

Il sito per controllare la velocità della prima connessione Internet è Speedtest.net, sviluppato da Ookla del Montana, USA.

Speedtest, pubblicato per la prima volta nel 2006, può testare le prestazioni Internet di un telefono cellulare e Wi-Fi.

Il servizio speedtest è disponibile anche nel browser o può essere scaricato su diverse piattaforme come iOS, Android, macOS e Apple TV su Windows.

Come usare Speedtest, devi solo accedere al link https://www.speedtest.net/ Oppure apri l’app sul telefono, quindi tocca “VAI” al centro dello schermo.

Quindi, attendi qualche istante per controllare il riepilogo dei risultati della velocità di Internet.

In effetti, puoi condividere i risultati del tuo test di velocità su vari social network. Alcuni dei termini utilizzati nel sito di test di velocità sono:

Ping È il tempo di risposta della connessione Internet quando si invia una richiesta, dove il PING viene misurato in millisecondi.

Se il valore PING nei risultati del controllo della velocità di Internet è basso, la connessione a Internet è molto buona e viceversa.

Velocità di download Un termine per specificare la velocità di connessione utilizzata durante il download di file o dati.

Il numero sulla velocità di download indica quanto tempo impiega il dispositivo a ricevere il file e l’unità utilizzata è megabit al secondo (megabit al secondo).

velocità di caricamento Sta conoscendo la velocità della connessione Internet nell’invio di file al dispositivo. Ad esempio, condividere foto sui social media o inviare messaggi.

L’indicatore utilizzato per misurare la velocità di download è sempre lo stesso della velocità di download in megabit al secondo (megabit al secondo).

2. Fast.com

Poi c’è il sito web di Fast.com Netflix lanciato per aiutare i suoi utenti a capire la velocità della loro connessione Internet.

Citando dal sito ufficiale Netflix, Fast.com è privo di pubblicità e ha un display semplice e di facile comprensione.

Come usarlo basta fare clic https://fast.com/id/ E lascia che il loro sistema calcoli la velocità di Internet, senza dover premere alcun pulsante.

I risultati della velocità di Internet verranno visualizzati proprio al centro dello schermo, insieme a grandi numeri scritti in megabit al secondo (megabit al secondo).

Quando si accede a Fast.com, agli utenti non vengono addebitate determinate commissioni, ovvero gratuite e disponibili in diversi paesi.

Infatti, è possibile accedere a Fast.com tramite vari tipi di dispositivi come computer desktop, smartphone, tablet e smart TV purché sia ​​disponibile un browser.

3. Meter.net

Foto: CNN Indonesia / Jonathan Patrick

Illustrazione di come controllare la velocità di Internet Foto: CNN Indonesia / Jonathan PatrickIllustrazione di come controllare la velocità di Internet

Il prossimo modo per controllare la velocità è con il sito web Meter.net, quindi non dovrai preoccuparti di scaricare e aumentare lo spazio di archiviazione (Conservazione) Come l’app.

Il servizio Meter.net è quasi completo alla stessa velocità del test di velocità, ovvero c’è PING, Velocità di downloadE e velocità di caricamento.

Occorrono circa 30 secondi per verificare la connessione a Internet tramite Meter.net e tutto ciò che gli utenti devono avere è accedere al sito https://www.meter.net/, Quindi fare clic su “Start”.

Dopo aver premuto il pulsante “START”, lascia che il sistema funzioni e verifica, quindi verrà visualizzato PING, Velocità di download, E il velocità di caricamento Come risultato finale.

4. Posizionare la larghezza di banda

La velocità di connessione a Internet può essere conosciuta anche tramite Bandwidth Place, lanciato da una società ISP di Houston, Texas, nel 2002.

Le funzionalità di Bandwidth Place sono in qualche modo simili a speedtest, che fornisce PING, Velocità di downloadE e velocità di caricamento.

La differenza sta nel servizio di larghezza di banda “SERVER”, che rende più facile per gli utenti scegliere i propri siti.

Inoltre, Bandwidth Place è dotato di una colonna per scoprire il tipo di provider utilizzato dall’utente.

L’accesso alla larghezza di banda rimane nella pagina https://www.bandwidthplace.com/Quindi fare clic su “Start” sul logo arancione e attendere alcuni secondi per la visualizzazione dei risultati.

5. Velocità intelligente

Foto: Ed Gregory

Illustrazione di come controllare la velocità di Internet. Foto: Ed GregoryIllustrazione di come controllare la velocità di Internet.

Dopodiché c’è Speed ​​Smart a cui è possibile accedere gratuitamente al sito https://speedsmart.net/Fornisce una versione scaricabile dell’app per dispositivi iOS e Android.

Anche il funzionamento di Speed ​​Smart è simile al servizio precedente. Gli utenti devono solo andare alla pagina di accesso o aprire l’app sul cellulare e fare clic su “Avvia test di velocità”.

Velocità La conoscenza della velocità della connessione Internet intelligente dura circa 40 secondi visualizzando i risultati del PING, Velocità di downloadE il velocità di caricamentoE il Provider, IP, server.

Questo sito Web Speed ​​Smart è più preciso e veloce perché utilizza HTML5, a differenza di altri servizi sotto forma di Flash o Java.

Il test di velocità della rete intelligente supporta la velocità cellulare e Wi-Fi con test in tempo reale. Ha anche una valutazione di 4.7 / 5 da parte degli utenti di Google Play Store.

I cinque siti di controllo della velocità di Internet possono essere selezionati secondo necessità. Ma altri motivi per una connessione lenta sono che la rete è troppo occupata, il maltempo o il provider è in riparazione.

(avd / fef)





[Gambas:Video CNN]