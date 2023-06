Ecco come iniziare a giocare presto

Mentre Diavolo IV Uscirà “ufficialmente” la prossima settimana e il suo periodo di accesso anticipato inizierà stasera, 1 giugno, o forse domani, 2 giugno. Guarda, esattamente quando vengono lanciati dipende dalla tua posizione e, naturalmente, se hai preordinato o meno determinate versioni del gioco.

Con orde di giocatori pronti a inondare il gioco nel momento in cui inizia l’accesso anticipato, e La sfida viene rilasciata ai primi 1.000 giocatori Chi può arrivare al livello 100 su hardcore, è decisamente allettante tuffarsi il prima possibile. Ma qual è la versione giusta per te? Facciamolo entrare.

Ottieni la Digital Deluxe o la Ultimate Edition per l’accesso anticipato a partire dal 1° giugno

Se non ti interessa tutto il materiale digitale extra fornito con le edizioni più costose e vuoi solo uccidere i demoni il più velocemente possibile, ti consigliamo di dare un’occhiata alle edizioni Digital Deluxe o Ultimate, che costano $ 90 e $ 100 rispettivamente.

L’accesso anticipato inizia il 1° giugno alle 19:00 EST / 16:00 PT. (Questa è la mezzanotte del 2 giugno nel Regno Unito e le 11:00 per la costa orientale dell’Australia.) Entrambe le versioni dell’allevatore sono disponibili solo come download digitali.

Ma oltre a partecipare all’azione Let’s Get Lilith, cos’altro ottieni da queste uscite?

Diavolo IV Digitale di lusso

immagine : Bufera di neve

La Digital Deluxe Edition costa $ 90, Ti dà l’accesso anticipato a partire dal 1 giugno e viene fornito con Temptation Mountain (Calmati, è un cavallo) e Scudo di montaggio dello scudo di Hilburn.

Riceverai anche un Battle Pass.

Diavolo IV Versione finale

immagine : Bufera di neve

Con la Ultimate Edition, ottieni tutte le chicche della Digital Deluxe Edition più la possibilità di farlo 20 livelli Battle Pass e l’esclusivo emblema “Wings of the Creator”.. Perché è quello Diavolo nel 2023.

Cosa ottengo preordinando la Standard Edition?

immagine : Bufera di neve

La vera attrattiva di preordinare le versioni più costose, secondo me, è riuscire a giocare il prima possibile. Ma se scegli di preordinare la Standard Edition da $ 70, riceverai comunque alcuni gadget eleganti, incl. Monte Portatore di Luce, Caparison of Faith Mount Armor, Diavolo II Ali di Enarius e il cucciolo di Enarius Morlock, Mondo di Warcraft Amalgam Mountain of Rage, e Diablo immortale Set di cosmetici dell’oscurità alata d’ombra.

Il pre-ordine di una delle edizioni più costose ti dà tutto ciò che otterresti anche dal pre-acquisto dell’edizione standard.

Giudizi Diavolo IV, che non è stato in grado di valutare l’impatto delle microtransazioni del gioco o del modello di servizio live, ne ha elogiato il tono, il gameplay e la storia. Il gioco verrà lanciato il 6 giugno, ma puoi accedervi oggi, 1 giugno, preordinando la Digital Deluxe Edition o la Definitive Edition.