Wear OS Tiles può attivare Spotify e WhatsApp Tiles

Mentre Wear OS 4 è stata la buona notizia ieri, puoi aspettarti qualche altro aggiornamento prima di allora, soprattutto per quanto riguarda Tiles.

La versione 1.2 della libreria Jetpack Tiles consente agli sviluppatori di aggiungere animazioni ai riquadri. Ce ne sono due in particolare:

Piccole animazioni che “creano transizioni fluide sulle modifiche a una parte del layout”, come il ciclo obiettivo/stato spesso utilizzato dalle app di fitness

Le animazioni di transizione “animano elementi nuovi o scomparsi dal tabellone”, come quando aggiorni una previsione del tempo

Inoltre, questa nuova libreria consente ai riquadri che utilizzano le origini dati della piattaforma, come la frequenza cardiaca, il conteggio dei passi o il tempo, di aggiornarsi una volta al secondo.

Una cosa interessante legata a questo discorso è come la scatola viene “aggiornata quando è visibile o quando è equidistante dallo schermo visibile”. Questo può essere utile per gli utenti finali che stanno sistemando i riquadri.

Questo è controllato da Wear OS per evitare aggiornamenti eccessivi, che possono danneggiare le prestazioni della batteria.

Nel frattempo, oltre a Gmail e Google Calendar per Wear OS in arrivo entro la fine dell’anno, puoi aspettarti nuovi riquadri da Spotify che ti consentano di vedere e avviare episodi di podcast recenti, album riprodotti di frequente e accedere a Spotify DJ. L’app beta di WhatsApp fornisce anche un paio di tessere, con un’altra offerta Peloton per “tenere traccia della tua linea di allenamento”.

Ciò avviene alla luce dell'”aumento di 5 volte del numero di dispositivi attivi che eseguono Wear OS” dal lancio di Wear OS 3.