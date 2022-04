Google ha rivoluzionato la comprensione della meccanica quantistica/il mondo dell’informazione digitale

Molti di noi conoscono la parola quantistica, ma pochissime persone osano avvicinarsi a capirla. In questa Giornata mondiale dei quanti, la piattaforma ampiamente conosciuta come Google si è impegnata a rendere la conoscenza quantistica accessibile a ogni persona.

Il 14 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dei Quantici. È un’iniziativa che motiva tutti gli scienziati, ingegneri, appassionati di campo e tecnologi ad ospitare e organizzare le loro attività relative all’argomento menzionato. Ci sono discorsi di sensibilizzazione, panel, interviste e infinite discussioni su Quantum e il suo futuro. Google non ha evitato la sfida e Lanciato Un gioco per celebrare le occasioni.

Il gioco è conosciuto come Qubit.gioco. È progettato in modo tale che il giocatore attraversi il gioco e vengano presentate piccole curiosità sul campo quantistico e sul suo lavoro. Proteggi i qubit dal calore, raccogli informazioni e aggiorni il tuo sistema fino a diventare un supercomputer. Google spera che questo gioco possa interessare il suo pubblico giovane nel campo quantistico.

In che modo esattamente questo attrae le persone sul campo? Il gioco non presuppone alcuna conoscenza del campo quantistico e del suo lavoro, della matematica e della fisica. Non è necessario essere uno studente o uno scienziato STEM per entrare nel gioco. Tutto ciò che serve è entusiasmo!

Per rendere il gioco divertente e non monotono, Google ha inserito degli aggiornamenti. Inizi con un singolo Qubit e attendi che le informazioni vengano generate. Fai attenzione alle particelle di calore poiché azzereranno il lavoro di Qubit. Una volta generate le informazioni, fai clic su Qubit e verranno archiviate nelle informazioni totali. L’informazione è una specie di valuta mondiale quantistica. Una volta che ne hai abbastanza, puoi usarlo e ottenere aggiornamenti come una generazione più rapida di informazioni da parte di Qubits o un super refrigerante che allevierà le tue preoccupazioni sul surriscaldamento del sistema. Continua a raccogliere e aggiornare finché non avrai il tuo supercomputer!

Il modo unico di introdurre il mondo alla meccanica quantistica si sta diffondendo a macchia d’olio. Non si può fare a meno di chiedersi perché è così importante attrarre persone in questo campo? Quanto è importante questo settore poiché piattaforme come Google stanno coinvolgendo attivamente le persone nella regione? Molti, comprese piattaforme giganti come Google, credono che il quantistico sia il futuro del mondo. Può aiutare a risolvere problemi complessi stimolando variabili difficili da capire. Sebbene ci siano opinioni diverse sull’importanza del quantistico nel mondo di oggi, la maggior parte concorda sul fatto che possa essere utilizzato per guidare una vasta gamma di applicazioni industriali. Non solo la tecnologia sta avanzando, ma può anche svolgere un ruolo in un’energia più efficiente e rinnovabile.

Il gioco è orientato verso K-12; Tuttavia, è disponibile al pubblico. Google fornisce anche una guida completa inclusa nel gioco. Se sei interessato, assicurati di controllarlo per ulteriori informazioni sul campo quantistico.

leggi quanto segue: Il suggerimento di formule nuove e migliorate in Fogli Google ti semplificherà la vita