LG annuncia cinque modelli di TV OLED in arrivo che verranno lanciati quest’anno: Technology News, Firstpost

Tendenze di FP

LG ha rilasciato una serie di dettagli sulla sua imminente serie TV OLED 2021 al CES 2021. Secondo il comunicato stampa di LG, ci saranno almeno cinque modelli di TV OLED disponibili nel 2021. Questi modelli includono Z1, G1, C1 e B1. E A1. Secondo un comunicato stampa di LG, la linea TV di punta di LG è stata aggiornata e presenta un nuovo pannello OLED, una struttura del pannello LCD avanzata che combina la tecnologia a colori Quantum NanoCell con una retroilluminazione a LED in miniatura, un processore AI aggiornato, un sistema webOS riprogettato e un nuovo design.

Secondo il comunicato, il G1 presenterà il pannello OLED di nuova generazione di LG chiamato OLED evo. È in grado di livelli di luminosità più elevati. D’altra parte, il C1 parte da 48 pollici ma arriva fino a 83 pollici. Tuttavia, il pannello OLED evo non verrà distinto. Lo Z1 assomiglia al modello 8K e sarà disponibile sia in 77 che 88 pollici. Non è stato rivelato molto sui modelli A1 e B1. Entrambi saranno disponibili almeno nelle taglie 55 e 65 pollici.

I modelli Z1, G1 e C1 dispongono anche della nuova GPU Alpha9 Gen 4 di LG. Il nuovo processore afferma di utilizzare algoritmi di deep learning per aggiornare i contenuti e ha una funzionalità chiamata Ai Picture Pro.

I modelli Alpha9 Gen 4TV presenteranno anche il nuovo AI Sound pro di LG che può produrre un’esperienza audio surround 5.1.2 virtuale attraverso gli altoparlanti integrati della TV e il supporto Dolby Atmos nativo.

I nuovi modelli presenteranno anche una piattaforma smart TV webOS 6.0 aggiornata, nonché una schermata iniziale ridisegnata e miglioramenti delle funzionalità. Alcuni modelli come Z1, G1 e C1 avranno anche quattro porte HDMI 2.1 che supportano funzionalità come 4K120 o 8K60, VRR, ALLM ed eARC, oltre a NVIDIA GSYNC e AMD FreeSync Premium con un tempo di risposta di 1 ms per i giochi.

Parlando dei nuovi televisori, Park Hyoung-sei, presidente di LG Home Entertainment Company, ha affermato che le ultime offerte di TV OLED, che presentano LG OLED Evo, sono nella loro lega, fornendo un livello di esperienza di spettatore che l’azienda sente. Non è secondo a nessuno.