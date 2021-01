Il dock Thunderbolt 4 di OWC compensa la mancanza di porte per i nuovi laptop

Un altro mondo dell’informatica



Se hai un laptop più recente che non ha tutte le porte che desideri, produttore di periferiche Potrebbe interessarti collegare dispositivi come dispositivi di archiviazione, cavi di rete, cuffie e display esterni. Il dock da $ 249 funziona con i nuovi Mac Big Sur di Apple e laptop Windows alimentati da processori Intel di 11a generazione (nome in codice Tiger Lake), gli unici laptop a supportare Thunderbolt 4, una nuova versione della nuova tecnologia di connessione ad alta velocità di Intel.

Le regole di ancoraggio sono utili quando si desidera collegare il laptop a una serie di dispositivi quando si arriva al lavoro o in ufficio. Un unico cavo collegato a una singola porta per laptop può ospitare un’ampia gamma di dispositivi.

Uno dei principali miglioramenti a Thunderbolt 4 è che ora puoi connettere più dispositivi Thunderbolt a un hub o dock invece di uno solo. Il nuovo Thunderbolt Dock di OWC ha tre porte Thunderbolt e puoi collegare anche dispositivi USB-C a loro. Anche Thunderbolt 4 dovrebbe funzionare in modo più affidabile sui laptop Windows, ma la sua velocità massima di 40 Gbps è invariata rispetto a Thunderbolt 3.

La nuova base Thunderbolt di OWCPubblicizzato online solo per quest’anno queste, Contiene quanto segue: Tre porte Thunderbolt 4 che accettano anche dispositivi USB-C; Una quarta porta Thunderbolt che si collega al computer e fornisce fino a 90 Watt di potenza di ricarica; La porta USB-A vecchio stile funziona a velocità USB 2 relativamente lente ed è adatta per dispositivi come le tastiere; Tre porte USB-A da 10 Gbps; 1 porta Gigabit Ethernet; 1 slot per schede SD; E porta audio da 3,5 mm per cuffie o microfoni.

Ogni porta Thunderbolt sul dock può gestire fino a due display 4K o 8K.

Altri dispositivi OWC al CES 2021

OWC ha anche annunciato molti altri prodotti al CES:

Il Disponibile in formati da 240 GB a 2 TB, un disco rigido esterno resistente che si collega alle porte USB-A, USB-C e Thunderbolt. Sarà disponibile a gennaio. Costa $ 169 per 240 GB, $ 199 per 480 GB, $ 299 per 1 TB e $ 479 per 2 TB. Le unità sono resistenti alla polvere e all’acqua e possono trasferire dati a 2800 MB / s.

$ 65 Dispone di due porte USB-A da 3,2 Gbps, una porta HDMI 2.0, un lettore di schede SD, una porta Gigabit Ethernet e una porta USB-C per collegare l’alimentatore al laptop. Sarà disponibile entro la fine di marzo.

Il , L’alloggiamento per unità da 3,5 pollici ospita fino a quattro unità flash NVMe M.2. I quattro volumi possono essere collegati come dispositivi RAID per migliorare la protezione dei dati. L’U2 Shuttle, $ 149, a gennaio si connette a computer con una porta U.2 e alcuni dispositivi di archiviazione OWC.