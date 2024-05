WhatsApp lancia nuove funzionalità per migliorare l'esperienza dell'utente: Dettagli – India TV

Fonte immagine: file WhatsApp

Secondo quanto riferito, WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, sta lavorando a diverse nuove funzionalità per migliorare l'esperienza dell'utente sulla piattaforma. Secondo i rapporti, la società sta lavorando su funzionalità come: chat bloccate su dispositivi collegati, esplorazione di nuovi canali, aggiornamenti di stato fino a un minuto, chat di gruppo nascoste e gif a riproduzione automatica.

Secondo un rapporto WABetaInfo, la nuova funzionalità è attualmente disponibile per alcuni beta tester. La funzione “Chat bloccate su dispositivi collegati” consentirà agli utenti di proteggere le proprie chat dai dispositivi collegati. Tuttavia, gli utenti potranno creare un codice segreto per sbloccare la cartella Chat bloccate dai propri dispositivi collegati.

Un'altra caratteristica è che gli “Aggiornamenti di stato fino a 1 minuto” consentiranno agli utenti di condividere video della durata massima di 1 minuto tramite gli aggiornamenti di stato. In precedenza, il limite per la condivisione di video sullo stato era limitato a 30 secondi. Il rapporto afferma che la funzionalità è attualmente disponibile per alcuni beta tester e sarà estesa a più persone nelle prossime settimane (orario non specificato).

Inoltre, WhatsApp ha introdotto una nuova scorciatoia per “Esplora nuovi canali”, per renderli immediatamente visibili e accessibili. Secondo il rapporto, rendere più visibile la possibilità di esplorare i canali offre il vantaggio di migliorare il coinvolgimento degli utenti con la scoperta dei contenuti.

La nuova funzionalità di scoperta dei canali è disponibile per alcuni beta tester.

Inoltre, la piattaforma di messaggistica sta lavorando su una funzionalità per gestire la “Gif Autoplay” direttamente nelle impostazioni dell'app. Nello specifico, questa funzione disabiliterà tutte le animazioni per emoji, adesivi e avatar, fornendo loro un maggiore controllo sulla loro esperienza di chat.

Il rapporto afferma che questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell'applicazione.

Infine, WhatsApp sta sviluppando una funzionalità che consentirà agli utenti di contrassegnare le “chat di gruppo della comunità come nascoste”. Questa funzionalità sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell'applicazione.

