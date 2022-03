Evviva! Gli Universal Studios Hollywood avranno il proprio universo Super Nintendo

Ehi Nintendo, non possiamo credere di averti mai interrogato. Pensavamo che avresti lasciato passare un altro 10 marzo senza problemi, o peggio, tipo Rimuovere attivamente le cose di Mario dalle nostre vite – Ma ci hai smentito tutti!

Oggi, in questo giorno di Mario, abbiamo un nuovo entusiasmante annuncio: Super Nintendo World, dopo il successo agli Universal Studios Japan, arriverà anche negli Stati Uniti.

#SuperNintendoMondo Apre nel 2023 agli Universal Studios di Hollywood! Sali di livello con merchandising esclusivo nel Feature Presentation Store, di prossima apertura. pic.twitter.com/4qh0bDACGN– Universal Studios Hollywood (UniStudios) 10 marzo 2022

E… questo è tutto ciò che sappiamo! Sarà un’esperienza simile a quella giapponese, che si concentra molto sull’aspetto generale di Super Mario con una o due esperienze di guida e caffè, o sarà Big Rollercoasters? Per lo più no. Ma non ti piace guidare un razzo da Super Mario Sole? o il piccolo carrello da asino kong? o letteralmente uno qualsiasi dei file Mario Kart 8 brani? Forza!!

Il responsabile della gestione del portafoglio per le terze parti di Nintendo, John Vignucci, ha pubblicato una foto del parco in azione:

potresti Leggi tutto sul gioco giapponese Super Nintendo World cliccando quiQuindi dicci quali bit vorresti vedere nella versione americana! È cibo? i beni? vita da rana coccolosa? È una rana, vero? Ci ha detto che era un rospo.