Il CEO di Spotify Daniel Ek definisce la conformità di Apple alle norme antitrust dell'UE una “farsa”

Il CEO di Spotify, Daniel Ek, ha intensificato la sua battaglia durata anni con Apple sulle politiche dell'App Store, accusando l'azienda di eludere i nuovi requisiti dell'UE per risolvere il problema.

Ek ha spinto con successo le autorità antitrust europee a richiedere ad Apple di consentire agli utenti di scaricare app iOS da app store di terze parti. Ma martedì si è lamentato del fatto che i successivi cambiamenti di Apple sono una “farsa” che continua a danneggiare gli sviluppatori di app.

“La posizione di Apple è molto in contrasto con la nostra posizione su questo tema e, francamente, penso che sia un po' una farsa”, ha detto Ek durante la conferenza sugli utili di Spotify martedì.

Per conformarsi alle nuove norme dell'UE, Apple ha recentemente introdotto nuovi termini per l'acquisto e il download di app. Mentre Apple sta riducendo le commissioni sulle transazioni in-app – dal 30% al 17%, o al 10% per le piccole imprese – sta addebitando commissioni aggiuntive. Gli sviluppatori che utilizzano il sistema di elaborazione dei pagamenti dell'App Store dovranno pagare una commissione del 3%, mentre gli sviluppatori più grandi dovranno pagare 0,50 euro (0,54 dollari) ogni volta che un utente scarica la propria app da un app store alternativo.

Ciò lascia il colosso dello streaming musicale Spotify nella stessa o peggiore posizione rispetto alla vecchia politica di Apple di addebitare agli sviluppatori una commissione del 30% sugli acquisti in-app, ha affermato Spotify. Gli sviluppatori di app possono scegliere se lavorare secondo le vecchie regole o passare a quelle nuove, ma coloro che abbracciano i nuovi termini non potranno mai tornare indietro.

“A prima vista, sembra che li stiano rispettando”, ha detto Ek durante la chiamata sulla conformità di Apple alle nuove normative UE. “Ma sotto la superficie, stanno facendo quasi tutto il possibile per rendere questa esperienza così poco attraente che nessuno sviluppatore ragionevole vorrebbe scegliere i nuovi termini.”

Apple non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Le modifiche alle politiche di Apple e la nuova regolamentazione, denominata Digital Markets Act (DMA), entreranno in vigore a marzo. Durante la conferenza sugli utili di Apple della scorsa settimana, il CEO Tim Cook ha affermato che prevedere come i consumatori reagiranno al cambiamento è difficile e che è troppo presto per sapere come i cambiamenti influenzeranno le entrate dell'azienda. Mentre Spotify dice Le nuove politiche di Apple aggirano le nuove regole e alla fine la Commissione Europea deciderà la questione.

Al centro di questa controversia c'è il risultato finale di Spotify. Negli ultimi quattro trimestri ha registrato un profitto solo una volta. Ek ha protestato dicendo che alcune delle idee della sua azienda per generare maggiori entrate, come la vendita di singoli audiolibri, sono indebolite dalle tariffe eccessive di Apple.

“Apple insiste nel prendere un taglio del 30%, che in molti casi supera anche il taglio che abbiamo preso”, ha detto, aggiungendo che ciò limita “alcune di queste cose innovative che ci piace fare”.

La buona notizia per gli investitori di Spotify è che i cambiamenti politici di Apple non comportano alcun aspetto negativo per l'attività esistente di Spotify, ha affermato Ek. Spotify può continuare a operare secondo i vecchi termini di Apple. Se la Commissione Europea applicasse rigorosamente la DMA contro Apple, “i potenziali benefici positivi potrebbero essere molto significativi”, ha affermato.

Nel trimestre più recente, terminato il 31 dicembre, Spotify ha registrato una crescita degli abbonati che ha superato le aspettative degli analisti e le entrate sono scese appena al di sotto. La società aveva 236 milioni di abbonati paganti, 10 milioni in più rispetto al trimestre precedente. Nel frattempo, ha generato ricavi per 3,67 miliardi di dollari, ovvero una crescita del 16% su base annua.

Gli investitori hanno accolto con favore la notizia martedì mattina, facendo salire il titolo del 7% prima di ritirarsi con un guadagno del 4% a 231,92 dollari.