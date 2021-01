Data di rilascio, trailer, gameplay e altro ancora

Giochi Metroidvania – Dove i giocatori esplorano grandi mondi labirintici 2D, che si trovano principalmente nello spazio dei giochi indie, alcuni fantastici giochi selezionati con cura possono rendere la formula un aspetto nuovo. 2017’s Cavaliere Vuoto Era uno di questi giochi ed è stato rilasciato Successo di critica E vendi bene su PC e alla fine Nintendo SwitchE PS4 e Xbox One.

Per quasi due anni, il sequel è stato intitolato Hollow Knight: SilkSong È stato annunciato. È ancora misterioso, ma ora ne sappiamo di più grazie a una nuova funzionalità di Edge Magazine. Questo è tutto ciò che sappiamo di lui Hollow Knight: SilkSong finora.

Quando è un file Hollow Knight: SilkSong data di pubblicazione?

Anche con le ultime rivelazioni, Non abbiamo ancora nemmeno una finestra di modifica Per Hollow Knight: SilkSong. Il primo gioco è stato rilasciato nel 2017, quindi il sequel ha lavorato per un po ‘di tempo. Tuttavia, per il momento, Cavaliere Vuoto I fan devono solo essere pazienti mentre aspettiamo di saperne di più sulla finestra di rilascio del sequel.

C’è un Hollow Knight: SilkSong Un trailer per un film?

Sì, c’è, anche se è molto antico. Annuncio e trailer Video di 20 minuti Maggiori dettagli sul gioco sono stati rilasciati il ​​giorno di San Valentino nel 2019. Il trailer presenta il nuovo protagonista Hornet mentre anticipa che c’è un nuovo mondo, un’azione più intensa sulla piattaforma, oltre 150 nuovi nemici e nuove abilità da usare. Dai un’occhiata qui sotto:

Anche in questo trailer di quasi due anni, Hollow Knight: SilkSong Suona soddisfacente da suonare. Se vuoi vedere un gameplay esteso, puoi anche dare un’occhiata Nintendo Treehouse Live Aggancia a Hollow Knight: SilkSong Dall’E3 2019.

Quali sono le piattaforme Hollow Knight: SilkSong Venendo a?

proprio adesso, Hollow Knight: SilkSong È prescritto solo per personal computer e Nintendo Switch. Dato che queste sono le piattaforme con il maggior successo nel primo gioco, è logico che il Team Cherry scelga di indirizzare prima quelle piattaforme.

l’originale Cavaliere Vuoto In definitiva su PS4 e Xbox One, quindi è molto probabile che un file Selexong Puoi venire a quei sistemi, PS5E e Serie Xbox X. Qualche volta in futuro. Assolutamente però, aspettati Hollow Knight: SilkSong Su PC o Nintendo Switch.

Che storia Hollow Knight: SilkSong?

Hollow Knight: SilkSong Segue Hornet, il personaggio che i giocatori hanno incontrato e combattuto nella prima partita dopo essere finiti nel regno di Farlaum. I giocatori la seguono mentre sale nel regno per raggiungere un castello, e forse anche oltre. Sebbene il Team Cherry mantenga segreti molti dettagli della storia, gli sviluppatori lo hanno detto Edge Magazine Quel Hornet è un eroe più specifico.

Il co-direttore William Beilin ha dichiarato: “È in grado di articolare i suoi obiettivi, le sue intenzioni e cose che poi significano che non puoi nascondere le sue intenzioni o il suo scopo al giocatore”. bordo. “Quindi c’è ancora molto mistero, ma il giocatore avrà rapidamente – anche se non giochi Hollow Knight – un’idea di base dell’Hornet, del suo comportamento e dei suoi obiettivi primari”.

Quale è Hollow Knight: SilkSong Gioca come?

Come il primo gioco, Hollow Knight: SilkSong Metroidvania con un vasto mondo da esplorare per i giocatori. I giocatori completeranno le missioni e acquisiranno nuove abilità lungo il corso del percorso dell’avventura che non solo catturano la gamma di movimenti del calabrone, ma sbloccano anche nuovi territori. Mentre Selexong Simile al primo gioco in questo modo, Team Cherry sottolinea il fatto che le dimensioni e le capacità di Hornet rendono il gioco completamente diverso.

Gli sviluppatori hanno spiegato a bordo Rivista che “un calabrone più alto cambia tutto” mentre si muove più velocemente, salta più in alto, si avvolge e si arrampica sulle sporgenze. Hornet si basa anche più sugli attacchi fisici e sulle abilità in combattimento, piuttosto che sulla magia che i giocatori sentono nel primo gioco. Il calabrone può anche curarsi da solo con un’abilità chiamata legare, sebbene questa capacità sia lenta da usare.

L’Hornet utilizza anche frammenti di proiettili dei nemici che ha ucciso per creare strumenti che lo aiutino nelle battaglie. Alcune delle capacità che ha menzionato bordo La granata Pimpillo con una vasta area di impatto al danno, frammenti di puntura per estendere le punte quando vengono colpiti, include perni dritti che possono essere lanciati a distanza per ferire i nemici. Hornet può utilizzare strumenti tramite Crests e sono strumenti personalizzabili.

Hollow Knight: SilkSong Presenta la stessa bella grafica del primo gioco. Cherry team

è essere Hollow Knight: SilkSong DLC o complemento?

Hollow Knight: SilkSong È un integratore completo Al primo gioco con personaggi, nemici, mondi e altro ancora nuovi di zecca. Il gioco ha iniziato la sua vita come file L’obiettivo dell’estensione DLC Kickstarter Per quanto riguarda il primo gioco, tuttavia, gli sviluppatori si sono presto resi conto che valeva la pena includere l’esperienza dell’Hornet Tournament nel suo gioco che sarebbe servito anche come “un punto di partenza ideale per i nuovi giocatori”, secondo il co-regista Ari Gibson.

Per questi motivi, non devi preoccuparti che il gioco sia solo una gloriosa espansione del primo gioco, soprattutto considerando quanto tempo impiega il Team Cherry per migliorare l’esperienza.