Il brevetto AMD preoccupa la tecnologia del chiplet GPU, grande balzo per NVIDIA ?!

AMD sta lavorando alla tecnologia dei chiplet GPU per una futura versione della GPU, ma il 31 dicembre 2020, mentre il mondo stava per festeggiare il nuovo anno, AMD ha depositato un nuovo brevetto all’USPTO.

Visualizza galleria – 14 foto

Il nuovo brevetto descrive il design di un chip per unità di elaborazione grafica (GPU) che sarebbe un importante progresso su NVIDIA per ora, con un chip GPU direttamente “ collegato accoppiato ” alla CPU con ciascuna delle GPU nell’array che sarà collegata alla prima GPU di Durante un entanglement negativo.

AMD vede un futuro in cui viene utilizzato l’interconnessione passiva per collegare i cavi tra le GPU, che si trovano tutte su un unico interlinker. Ciò significa che le GPU funzionano come un sistema su un chip (SoC) diviso in segmenti funzionali separati.

Di solito, abbiamo GPU che utilizzano la propria cache di ultimo livello (LLC), ma nei futuri progetti di chipset GPU AMD avranno le proprie LLC, ma verranno utilizzate in un modo che vedrà la cache. ”È strettamente associato“Ad altre risorse fisiche in modo che la cache rimanga.”Unificato e intatto su tutti i chipset GPU“.

NVIDIA e Intel avranno ciascuna la propria build di chip GPU nei prossimi anni, ma AMD ha già molta esperienza nell’uso di chiplet nella famiglia di CPU Ryzen di grande successo. La tecnologia Chiplet ha permesso ad AMD di uscire dal nulla con la sua magica architettura CPU che utilizza chiplet e di prendere il sopravvento sul suo rivale Superman in pochi anni.

Tecnologia del chip GPU? I giochi 8K 60FPS potrebbero diventare una realtà molto prima di quanto pensiamo.