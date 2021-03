Il contenuto scaricabile di Myths of the Eastern World ci porta nella Terra della mitologia cinese alla fine di questo mese

Fenyx Rising: miti del mondo orientale Ubisoft



Fenice degli Alti Immortali Abbandona il tema della mitologia greca in favore di uno stile più cinese per il secondo contenuto DLC e arriverà molto presto.

Miti del regno orientale È quasi completamente staccato dalle avventure del Fenyx e dalle lotte del Pantheon greco. Invece, si concentra sul nuovo protagonista Kuo mentre esplorano un mondo “ispirato alla mitologia cinese”, noto come Dead Lands.

Per conoscere l’espansione, è disponibile una nuova missione gratuita nel gioco base. Chiamato “We Are Not Alone” e che si trova nelle parti meridionali della Eternal Spring Valley, è una missione incentrata sulla piattaforma che ti premia con Crysanthemum, che aggiunge dieci secondi extra a ciascuna delle tue fantastiche pozioni.

Sarò molto onesto, sono caduto Fenice degli Alti Immortali Difficile. Immagino che il mio problema fosse l’idea che presto (relativamente) ci fosse un’altra sandbox della tentacolare mitologia greca. Assassin’s Creed OdysseyQuindi è stato lanciato insieme ad altri enormi giochi open world di Ubisoft come Assassin’s Creed Valhalla E il Guarda il Corpo dei cani. All’epoca sembrava molto, ma forse un po ‘di divertimento nella mitologia cinese è ciò di cui ho bisogno per riportarmi in un paesaggio colorato?

Non dovrai aspettare molto prima di poter andare a Mortal Lands, tipo Miti del regno orientale Verrà lanciato il 25 marzo ed è disponibile come parte del Season Pass, può essere acquistato separatamente o incluso con un abbonamento Ubisoft +.