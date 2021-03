Più pagine del negozio aziendale, tra cui “CS: GO”, sono state temporaneamente rimosse da Steam. “Due ore vuote” che rimane un mistero | automatico

A mezzanotte del 9 marzo EST (intorno alle 17:00 del giorno successivo JST), si è verificato un caso in cui la pagina del negozio “Counter-Strike: Global Offensive” (di seguito denominata CS: GO) è improvvisamente scomparsa su Steam. Eventi simili sono stati confermati in altri titoli e anche titoli come “Paws and Claws: Pet Vet” e “Section 8: Prejudice” hanno perso le loro pagine del negozio. Inoltre, è stato confermato che il DLC sarà disabilitato a causa di “Fallout: New Vegas” e “Black Desert Online” (la versione esterna di “Black Desert”). Non è stato possibile visualizzare i contenuti del film e le pagine del negozio come “Mad Max” e “Ghost in the Shell STAND ALONE COMPLEX” sono state eliminate.

Durante questo periodo, è stato confermato che non ci sono stati effetti sui giocatori che già possiedono il gioco. Da ciò, sembra che il problema non fosse con il gioco in sé, ma solo nella pagina del negozio. Se controlli la cronologia degli aggiornamenti della pagina dello store su SteamDB, puoi vedere che gli screenshot ei video sono stati eliminati uno per uno e la pagina dello store è stata eliminata. La pagina del negozio è stata ripristinata dopo circa 2 ore e ora può essere visualizzata normalmente.





Gli utenti fanno deduzioni come “per aggiornare la pagina del negozio” e “per prepararsi ad alcuni eventi”. Tuttavia, a causa dell’ampia scomparsa della Pagina dello Store, potrebbe essere fortemente percepita come “dovuta ad alcuni errori”. Dopo che la pagina del negozio è stata ripristinata, il giocatore professionista di “CS: GO” Lukas Rossander ha commentato su Twitter. Pubblica un tweet dicendo “Hey back, CS: GO”. Quindi, in risposta, il Twitter ufficiale di “CS: GO” gestito da Valve ha ritwittato le citazioni. Non c’è una spiegazione specifica lì, solo una GIF allegata. Viene visualizzato “Un uomo preme involontariamente il tasto Canc durante la digitazione di qualcosa di difficile”.





Quanto sopra è l’unica risposta di Valve in merito a questa questione. Non è chiaro se il contenuto della GIF significhi davvero “Ho scansionato accidentalmente la pagina del negozio” o se è solo uno scherzo nero.Giochi per PCValve sta attualmente chiedendo un commento su questo caso.