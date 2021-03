“JOOX” collabora con “Coca-Cola” per bere immediatamente, scansionare e ottenere un VIP JOOX per ascoltare musica gratis.

JOOX, l’app per comunità musicale numero 1 in Thailandia, si unisce all’esplosione della campagna Coca-Cola del marchio globale di bevande.Apri il ritmo dentro di teCrea un fenomeno musicale regionale completo! Bevi, asciuga, ricevi JOOX VIP gratis per ascoltare musica gratis. Con la possibilità di vincere un premio speciale da “Coca-Cola”

“Coca e Jox Pieno! Mescola il ritmo per goderti due volte. Basta bere cola e scansionare il codice QR. Sull’etichetta accanto alla bottiglia, ricevi subito JOOX VIP 1 GRATIS 2,8 settimane Milioni di codici, l’esclusività non finisce qui. Perché inviando il codice sotto il cofano la seconda volta in poi Potrai vincere un premio molto speciale da Coca-Cola ogni settimana fino a 12 anni. Più acquisti, più invii, maggiori sono le tue possibilità di vincita!

Questa campagna è una collaborazione tra JOOX e Coke, che collega i due marchi. Affinché i consumatori siano più uniti, JOOX fornirà un’esperienza di ascolto musicale superiore attraverso la distribuzione VIP JOOX Per consentire ai clienti di Coca-Cola di ascoltare brani esclusivi gratuitamente per un massimo di 7 giorni e creare playlist esclusive che possono essere ascoltate solo su JOOX. Inoltre, questa campagna aiuterà Coca-Cola e JOOX a divertirsi. E crea nuova ispirazione per i consumatori e tutti gli amanti della musica

Coca-Cola e JOOX invitano tutti a partecipare insieme allo spumante. Basta “bevi, asciuga, ascolta”.

Con i seguenti passaggi

Apri il primo colpo: bevi Coca-Cola e scansiona il codice QR sull’etichetta sulla bottiglia. Compila il codice in fondo alla copertina, ottieni JOOX VIP gratuitamente e ascolta musica esclusiva gratuitamente per 7 giorni, per un totale di oltre 2,8 milioni di icone (1 ID / Privilegio).

Sblocca il ritmo una seconda volta in poi: vinci molti trofei ogni settimana. Basta compilare l’icona sotto il tappo per la seconda volta in poi e potrai vincere regali settimanali gratuiti da Coca-Cola, per un totale di oltre 14.000 premi come iPhone 12 Pro Max 128 GB, B&O Earpod E8 3a generazione, B&O BEO sound A1 2a , Marshall Acton. 2 altoparlanti, lettore musicale Brad in vinile retrò, auricolari wireless Coca-Cola, cuffie cablate Coca-Cola, caricabatterie wireless Coca-Cola, altoparlante Bluetooth Coca-Cola, altoparlante wireless Coca-Cola e mini dispositivo di raffreddamento Coca-Cola. Per 12 settimane dal 1 marzo al 31 maggio 2021

Le bottiglie speciali di Coca-Cola nell’ambito della campagna “Open the Beat Within You” sono ora disponibili a livello nazionale. Non dimenticare di unirti al frizzante mondo con Coca-Cola e JOOX o leggi maggiori dettagli su http://www.cokestudio.coca-cola.co.th/ Compreso l’accesso a una playlist privata in formato https://joox-event.sanook.com/coke/inapp/th

Revisione: Suchaya Ketsamras