Briburayu collabora con il gruppo K-pop SEVENTEEN per la campagna K-drama Indomilk UHT – Riepilogo della campagna Asia

| Scritto da Adam Shaw |

Briburayu, un'agenzia creativa di BR Creative Collective (FAB Indonesia), ha creato una nuova campagna in collaborazione con la catena coreana Indomilk UHT. Questo sito presenta famosi membri idol coreani di SEVENTEEN: Vernon, S.COUPS e Wonwoo. La cultura K-Pop ha visto un enorme aumento di popolarità in Indonesia, spingendo molti marchi ad arruolare le star del K-Pop come loro ambasciatori.

Tuttavia, questa tendenza ha portato a annunci che spesso sembrano simili, offuscando le distinzioni tra i marchi. Spesso le star mettono in ombra i marchi che rappresentano, creando confusione tra i consumatori. In questa scena, in cui molti marchi indonesiani hanno adottato le star del K-Pop come ambasciatori,

“Molti marchi scelgono i loro ambasciatori in fretta senza pensare a come utilizzarli in modo efficace. Di conseguenza, tutti i marchi cadono nella stessa trappola”, ha affermato Rehan Valiant, Chief Business Architect di Preporio.

In questa nuova campagna per Indomilk, l'obiettivo è garantire che gli attributi del marchio brillino più degli idoli stessi. Questa strategia fa sì che l'interesse del pubblico sia suscitato non solo dalla presenza dei suoi artisti preferiti ma anche dall'attrattiva del prodotto stesso. S.COUPS, che rappresenta il sapore del caffè Dalgona, ricorda Dalgona come una caramella dal sapore nostalgico della sua infanzia, zuccherata alla perfezione. Wonwoo, che rappresenta il sapore della banana, lo descrive come un gusto fruttato e lattiginoso tipicamente coreano. Vernon, che rappresenta il sapore di Gogoma, mette in risalto il sapore delle autentiche patate dolci coreane.