Chrissy Teigen preoccupa i fan dopo aver annunciato di essere ‘al pronto soccorso’

Chrissy Teigen Ha lasciato i suoi fan preoccupati per la sua sicurezza dopo aver pubblicato un saluto di compleanno all’hairstylist Jane Atkin.

Quando la top model americana di 35 anni ha inviato i suoi migliori auguri alla parrucchiera Jane Atkin, si è scusata per non averla inviata presto, spiegando che era al pronto soccorso. [US description for A&E].

Ho scritto: “jenatkinhair foto discarica. Scusa per il ritardo ero al pronto soccorso e spero che vada bene. Buon compleanno !!!!!!!!!!”

Chrissy ha ricevuto una marea di 34,2 milioni di messaggi in questione Instagram Follower dopo aver condiviso il post.

Qualcuno ha scritto: “Non si può dire con disinvoltura al pronto soccorso senza una spiegazione !!!”



Un altro ha scritto: “Beh, spiega al pronto soccorso, non essere una di quelle persone”.

Un quarto ha aggiunto: “Chrissy, dicci che stai bene! (Non prendere dal post)”.

Incluso nel suo post c’erano filmati di se stessa e Jane, che lo fa Kim Kardashian E i capelli di Gigi Hadid.



Uno dei filmati mostrava che Chrissy e Jane indossavano mini abiti mentre erano in piedi sui gradini all’aperto.

Un altro parrucchiere di celebrità si è presentato in azione.

Taigen III è apparso in una tuta color menta accanto ad Atkin nello specchio.

La star includeva anche alcune immagini di Atkin che gioca con i suoi due figli, la figlia Luna e il figlio Miles.





Comprendeva anche foto di Chrissy, John, Jane e il marito Jane che si sono divertiti insieme nel corso degli anni.

Anche se Chrissy non ha spiegato la sua visita al pronto soccorso, ha rivelato di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico a febbraio per curare il dolore cronico dovuto all’endometriosi.

Ha pubblicato le cicatrici del mio intervento di circoncisione laparoscopica su Instagram a metà febbraio, insieme alla didascalia: “Love Yourself! A B **** Has Been Through It”.

I rappresentanti di Chrissy sono stati contattati da Mirror Online per un commento