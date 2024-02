Fortnite consente ai giocatori di guarire invece di uccidere in un nuovo impulso alla carriera sanitaria

Il videogioco online Fortnite si ribalta con una nuova campagna in cui invece di uccidere, i giocatori curano gli altri.

Con il tema “The Power of Care”, la campagna mira a connettere le persone a livello profondamente personale per ispirare un nuovo apprezzamento per la professione sanitaria come scelta di carriera.

Come parte della campagna integrata, i giocatori devono viaggiare attraverso una mappa personalizzata di Singapore, evitando i pericoli e curandosi a vicenda per completare il percorso.

Da non perdere: perché gli annunci in-game spesso impediscono ai giocatori mobili di giocare

Ha affermato che la mappa personalizzata è stata anche una delle prime a livello globale a utilizzare l'Unreal Engine per Fortnite per creare modelli 3D e sculture accurati per ricreare fedelmente l'iconico paesaggio urbano di Marina Bay.

La modalità di gioco personalizzata ha visto la partecipazione anche di importanti influencer di gioco locali, con l'utente “Supercatkei” e altri che hanno condiviso gameplay epici e storie di salute personale con i loro follower.

“La cosa incredibilmente entusiasmante di questa esperienza è che, per la prima volta, stiamo ribaltando le regole di Fortnite Creative, dimostrando che il gioco può essere positivo”, ha affermato Gareth Ledding, responsabile dell'innovazione presso Livewire.

“La rinascita di Singapore è straordinaria. Dimostra davvero il potere dell'UEFN nell'immergere i giocatori nella storia e nell'esperienza.”

Prima dell'inclusione di Fortnite, “The Power of Care” era uno sforzo congiunto tra BBDO Singapore e MOH Holdings.

La campagna ha messo in luce gli eroi di tutti i giorni, tra cui infermieri e professionisti sanitari che lavorano in contesti di assistenza acuta e comunitaria.

La campagna ha prodotto un film commerciale che va oltre la narrazione tradizionale e rivela il potere di trasformazione dell'assistenza nei momenti più vulnerabili della vita.

Include anche una serie di immagini esterne che rendono omaggio agli operatori sanitari e alla loro incrollabile dedizione.

“Siamo entusiasti di offrire una nuova prospettiva attraverso questa campagna, che onora i nostri professionisti sanitari e il loro spirito di cura e collaborazione”, ha affermato Tai Guan Hin, Chief Creative Officer, BBDO Singapore.

“Con tutto questo, non stiamo solo celebrando gli operatori sanitari: stiamo ispirando una nuova generazione a considerare il profondo impatto che possono avere in questo settore”, ha continuato.

Recentemente, i marchi hanno sfruttato i giocatori e la comunità di gioco per le campagne. A gennaio, Vaseline, il marchio di prodotti per la cura della pelle basato su Vaseline, ha collaborato con famosi giocatori tailandesi per eliminare le modifiche estetiche apportate nel gioco ai personaggi o agli oggetti chiamati “skin” per aumentare la consapevolezza dell'estrema scarsità di donazioni di pelle.

La campagna, intitolata “Skins for Skin”, mira anche a rispondere al fatto che la Thailandia deve affrontare il più alto tasso di decessi legati alle ustioni nel sud-est asiatico, secondo una dichiarazione della società.

Implementato in collaborazione con Ogilvy Singapore, “Skins for Skin” ha visto giocatori come “Mokuchi” e “Thames Malerose” utilizzati solo per le loro skin base per riflettere la scarsità affrontata dalle vittime di ustioni che i fan hanno notato durante lo streaming live delle loro partite per innescare conversazioni intorno alla questione.

Unisciti a noi il prossimo 24-25 aprile per #Content360, un entusiasmante evento di due giorni costruito attorno a quattro pilastri tematici fondamentali: esplorazione con l'intelligenza artificiale; Strategie basate sull'intuizione; Contenuto come esperienza; E abbracciare il futuro. Immergiti nell'imparare come organizzare i contenuti con creatività, pensiero critico e sicurezza con noi di Content360!

Articoli Correlati:

Safi cerca di dare potere alle giocatrici velate attraverso una nuova campagna

Gillette chiede ai giocatori di reimpostarsi nella nuova campagna

L'NCIS crea un Game for Good per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro