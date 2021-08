Android: così puoi installare i giochi per Nintendo 3DS sul tuo cellulare | Applicazioni | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | virale | Stati Uniti | Spagna | Messico | Colombia | Perù | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Sei un fan dei giochi ma trovi difficile acquistarli? Il classico Nintendo 3DS era una console portatile sviluppata dalla società giapponese Nintendo, che ti ha portato servizi di videogiochi dove e quando vuoi grazie al suo semplice modo di porting, ma lo sapevi che è possibile installare il suddetto emulatore di console sul tuo PC Android? Continua a leggere questa nota finché non riesci a ottenerla.

Come è stato ricordato, Nintendo 3DS è stata una delle console di gioco più vendute di tutti i tempi, con oltre 77,49 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Questo dispositivo era compatibile con giochi classici come: Super Mario Bros, Super Mario Kart, Pokemon X e Y, Donkey Kong Country, ecc.

Per trasformare il tuo smartphone in una console per videogiochi Nintendo, è necessario che il dispositivo abbia i seguenti requisiti: avere Android 8 (Oreo) o versioni successive e supporto per OpenGL 3.2. Processore Qualcomm Snapdragon 835 o superiore. Sapendo questo, iniziamo con i passaggi per installarlo.

COME INSTALLARE I GIOCHI NINTENDO 3DS SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE ANDROID

Per prima cosa, dovrai scaricare l’app da Google Play “Emulatore di immagini” .

. Quando lo apri, apparirà il seguente messaggio che devi accettare: Questo software esegue giochi per Nintendo 3DS. Giochi non inclusi .

. È importante chiarire che l’applicazione non contiene videogiochi, quindi dovrai scaricare le ROM per eseguire i giochi in una volta sola modo legale .

. “Emulatore di immagini” Supporta i formati CCI, CXI e 3DSX. Non nel formato della CIA.

Supporta i formati CCI, CXI e 3DSX. Non nel formato della CIA. Chiarito questo punto, continuiamo. Dovrai anche concedergli le autorizzazioni per accedere ai contenuti multimediali e ai file del dispositivo.

Accetta i permessi indicati dall’app (Immagine: Mag)

Quando tutto è accettato, l’applicazione si aprirà con diverse cartelle, trova il luogo in cui hai salvato la ROM del gioco.

Quando lo trovi, fai clic sull’opzione “Seleziona questa directory”, che è un’opzione situata nella parte inferiore della piattaforma.

Fare clic sulla sala giochi che si desidera e attendere che venga caricata.

Pronto, sarà, ora non ti resta che divertirti e ricordare i vecchi tempi come se avessi già un Nintendo 3DS. “Citra Emulator” è compatibile con molti giochi per console sopra menzionati e non si rallenta né incontra ostacoli se si hanno i requisiti.