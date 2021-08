WhatsApp Plus 2021 | Come aggiornare dalla versione 16.00 alla 17.00 | Applicazioni | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | trucco | Tutorial | virale | Stati Uniti | Spagna | Messico | NNDA | NNNI | GIOCO SPORTIVO

Il WhatsApp Continua ad attirare milioni di persone ed è l’app più popolare del pianeta. Attraverso di esso, puoi parlare e chattare con chi vuoi semplicemente registrando il loro numero di cellulare. Ma oltre a tutto questo, puoi anche scambiare foto, video, GIF, adesivi, adesivi animati e tutti i tipi di meme per far ridere i tuoi amici.

Tuttavia, WhatsApp non ha tante funzioni come il suo concorrente, Whatsapp plus Sì, attualmente è importante ed è già in Versione 17.00.00000.

In esso, non solo sarai in grado di modificare il colore completo dell’applicazione, ma inizierai anche a utilizzare messaggi autodistruggenti non appena tutti i tuoi amici sulla piattaforma lo vedranno, così come la possibilità di cambiare lo sfondo. di chiamate o videochiamate.

Sai come aggiornare dalla versione 16.00 a Whatsapp plus 17.00? Scopri il modo semplice in modo da poter sempre ottenere l’ultima versione dell’applicazione mobile che sta suscitando molto scalpore in diverse parti del pianeta.

Come aggiornare WhatsApp Plus dalle 16.00 alle 17.00

Il trucco è molto semplice, ma dovresti tenerne conto WhatsApp Plus 17.00.00000 Potresti subire un ban permanente sul tuo account nel caso Il WhatsApp risoluzione originale. Quindi dipenderà da ogni utente fare questo:

La prima cosa che dovresti fare è inserire WhatsApp Plus sul tuo cellulare.

Assicurati di avere la versione 16.00 o precedente nel caso non sia stata aggiornata.

Ora vai alla sezione Impostazioni facendo clic sui tre punti nell’angolo in alto.

Lì dovresti fare clic dove dice “Impostazioni WhatsApp Plus”.

In questo modo potrai sempre aggiornare WhatsApp Plus in caso di eventuale ban. (Foto: mag)

Scorri fino in fondo e noterai una scheda che dice “Aggiornamento WhatsApp Plus”.

Se premuta, questa sezione inizierà automaticamente a cercare un aggiornamento.

Se hai la versione 16.00, potresti dover installare il nuovo APK WhatsApp Plus 17.00.

Con questo, sarai sempre in grado di avere l’ultima versione dell’applicazione modificata per chattare con tutti i tuoi amici senza perdere le tue conversazioni.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.

Ora, se hai bisogno di fare una domanda generale, puoi compilare il modulo usando questo link.