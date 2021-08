WhatsApp Web | Trucco per non apparire ‘online’ | computer | computer | computer portatile | Applicazioni | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | virale | trucco | Tutorial | Stati Uniti | Spagna | Messico | NNDA | NNNI | GIOCO SPORTIVO

Se sei uno di quelli che usano WhatsApp Web Sul tuo laptop, dovresti leggere questo. L’app che appartiene a Facebook ha Telegram, Messenger e altri in download. Sebbene non abbia ancora le funzioni che molti vorrebbero avere, ci sono molti elementi che fanno sì che molti lo preferiscano per chattare con i propri cari.

occupazione Il WhatsApp Possiamo attivare messaggi di foto e video che si vedono una sola volta e basta, così eviterai che vengano memorizzati sul cellulare dei tuoi amici. Allo stesso modo, l’app sta lavorando a uno strumento che ti consente di eliminare le notifiche inviate ai tuoi colleghi se non hanno letto i testi entro 24 ore.

Ma l’applicazione ha anche una serie di trucchi non solo nella sua versione mobile, ma anche per gli utenti che vogliono parlare su uno schermo più grande, come con computer o computer.

riguarda WhatsApp Web . Non vuoi più apparire “online” quando sei connesso alla piattaforma del tuo laptop? Bene, ecco il trucco eccitante che devi fare e testare in questo momento.

COME NON APPARIRE “ONLINE” IN WHATSAPP WEB

Per poter aggiungere questo strumento che ti aiuterà molto, devi scaricare una serie di componenti aggiuntivi che serviranno come complemento per WhatsApp Web Pertanto non appare più “online” nell’applicazione:

La prima cosa da fare è aprire o configurare Google Chrome come browser principale.

Dopo quel download WAIncognito .

. Questa estensione ti permetterà di entrare in WhatsApp Web, dal browser, in modalità di navigazione in incognito.

Devi solo scansionare il codice QR.

Scopri il modo semplice per evitare di andare online su WhatsApp Web. (Foto: mag)

Successivamente, apparirà una funzione per utilizzare WhatsApp Web in una nuova modalità.

Attiva la “Modalità di navigazione in incognito” e in questo modo mai, quando vuoi controllare un messaggio, l’ora dell’ultima connessione non cambierà.

Puoi anche continuare a chattare normalmente con i tuoi amici senza dover apparire “online” sul computer.

Attenzione, va notato che funziona solo utilizzando WhatsApp Web da un browser, il che significa che se stai utilizzando l’app Windows 10 originale, potrebbe non funzionare.