Nessuno annuncia partnership con operatore telefonico e rivenditore di telefoni (1) in Europa e India

Durante la sua permanenza in OnePlus, l’azienda cinese ha aperto la strada alla campagna pubblicitaria estesa prima di lanciare qualsiasi nuovo smartphone, e ora che ha fatto le sue cose a Nothing, Carl Pei sta sicuramente applicando la stessa tattica.

Oggi nulla ha rivelato tre partner di vendita per il prossimo telefono Nothing (1), in Europa e India. Nel Regno Unito, il vettore esclusivo (scusate gli inglesi, operatore o operatore) sarà il partner per il dispositivo O2. Ricordi le offerte esclusive? Niente sembra voler restituire quelli! E non solo nel Regno Unito.

La situazione è simile in Germania, dove c’è un altro partner esclusivo per vendere Nothing phone (1), solo che questa volta Telekom. Quindi puoi aspettarti di trovare il telefono nei negozi O2 e nel suo negozio online nel Regno Unito e in Germania attraverso il negozio online di Telekom e “negozi selezionati”. Non è chiaro se i rivenditori non corrieri offriranno il telefono nel Regno Unito e in Germania, ma questo è probabilmente un annuncio per una data successiva. Come per qualsiasi cosa abbia a che fare con le specifiche, i prezzi o il periodo di rilascio del telefono.

Nel frattempo, in India, Flipkart venderà il telefono Nothing (1), dopo che Nothing ha esteso la sua partnership con il rivenditore, iniziata lo scorso anno. Non c’era alcuna menzione dell’esclusività qui nel comunicato stampa di Nothing, tuttavia, e questa potrebbe essere un’omissione notevole.

