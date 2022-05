Unisciti a Nightwing e Cappuccetto Rosso in un nuovo trailer per giocare a Gotham Knights

Nuovo trailer di gioco per Gotham Cavalieri È stato mostrato durante la notte, mettendo in evidenza sia Nightwing che Red Hood mentre pattugliano le strade di Gotham. mentre non è correlato a Batman Arkham La serie, il trailer presenta molte somiglianze in termini di gameplay, dal combattimento all’attraversamento.

Il direttore del gioco Jeff Elinor ha aperto il procedimento, prima di ottenere alcune riprese di Gotham City. Ci è stato presentato per la prima volta Nightwing, planando attraverso il cielo con un aliante a motore noto come Flying Trapeze, un riferimento alla sua giovinezza come trapezista. Atterrando su un tetto vicino, diamo il nostro primo sguardo al combattimento mentre Nightwing ha a che fare con i membri di una banda criminale locale, nota come The Regulators. È immediatamente evidente quanto sia agile e acrobatico il suo stile di combattimento, mentre scivola nell’ambiente, passando da nemico a nemico con facilità e fluidità.

Quando Cappuccetto Rosso entra in battaglia, intravediamo la sua traversata aerea, mentre usa la sua “Energia Spirituale” per saltare in cielo su piattaforme mistiche. Certo, è un po’ a sinistra, ma vista la storia della resurrezione di Jason Todd vista nel 2015 sotto la copertura Sagittario, sembra che sia dotato di capacità spirituali. Quindi Cappuccetto Rosso usa immediatamente le sue pistole a doppio uso, eliminando i nemici a distanza. Vale la pena notare che i round di Cappuccetto Rosso non sono letali e quindi non necessariamente battibili. L’ultimo dei più grandi nemici viene inviato da Nightwing e Cappuccetto Rosso mentre si uniscono in un attacco congiunto. Presto, diamo la nostra prima occhiata al Cappuccetto Rosso nel Batciclo, che insegue un camion di contrabbando pieno di membri di una banda. Con il camion parcheggiato, osserviamo meglio le capacità in mischia di Cappuccetto Rosso, che sembrano fungere da cuscinetto per fare spazio agli attacchi a distanza del revolver.

Quindi torniamo al campanile, che fungerà da base principale per i nostri eroi con la Batcaverna ormai scomparsa. I giocatori possono esplorare il Campanile e utilizzare il Bat Computer per ispezionare la città e scegliere le missioni. Il vicino banco di lavoro consente inoltre ai giocatori di aggiornare equipaggiamento e abilità, da cui è possibile ottenere materiali di fabbricazione completando le missioni nel mondo aperto. Sembra anche che la personalizzazione estetica giocherà un ruolo importante nell’esperienza quando indossi nuovi abiti e non indossi un nuovo look. I giocatori possono anche trovare e personalizzare i mod chip per i costumi, che aggiungono miglioramenti alle abilità e ai gadget esistenti.

Vale anche la pena notare che all’interno del Campanile, diamo un’occhiata più da vicino ai nostri personaggi al di fuori dei loro costumi; Non posso fare a meno di commentare qui il fatto che il Cappuccetto Rosso è enorme. Una piccola scena cinematografica che ci offre uno sguardo al tumulto emotivo dei nostri eroi mentre affrontano la perdita di Batman e il personaggio del loro padre e mentore. Sarebbe bello vedere come questi personaggi ora funzionano come un’unità, date le loro lamentele passate sia con Batman che tra loro, che ora sembrano essere in via di guarigione.

La prossima missione della storia presentata in precedenza nel gioco si svolge quando la banda scopre l’esistenza della Corte dei Gufi. Nightwing può essere visto infiltrarsi nell’antico Powers Club, un sospetto ritrovo per il gruppo malvagio mentre diamo la prima occhiata al gameplay basato sulla furtività. Proprio come la serie Batman Arkham, Nightwing può sedersi sulle sporgenze e origliare le conversazioni vicine, poiché ogni eroe usa mosse esclusive di eliminazione e fine. I giocatori ora hanno la possibilità di scegliere tra abbattimenti silenziosi e imboscate. Le eliminazioni silenziose fanno meno rumore, ma richiedono più tempo per essere completate, mentre le rimozioni di imboscate sono molto più veloci, ma sono molto più rumorose. La differenza tra i due può essere significativa in determinate situazioni in cui molti nemici vicini possono essere attratti dalla tua posizione. Nightwing può anche usare la sua visione della realtà aumentata per tracciare indizi nelle vicinanze per aiutare a risolvere enigmi e aggiungere contesto all’ambiente. Siamo tagliati in combattimento aperto, dove vediamo Nightwing mostrare la sua capacità di brandire l’Elemental Shockwave, che può danneggiare i nemici corazzati, lasciandoli vulnerabili ai tuoi attacchi. Gli effetti di base danneggiano anche i nemici in un certo modo, poiché l’attacco Cryo di Nighthawk congela i nemici in modo che i giocatori possano riprendere fiato.

Quando Nightwing scopre un ingresso segreto alla tana della Corte dei Gufi, entra nel Cappuccio Rosso affrontando il Gladiatore Talon, un killer soprannaturale insensibile ad alcuni attacchi. I giocatori devono usare le abilità di base per danneggiare nemici specifici, consentendo un ulteriore livello di strategia, che speriamo possa mitigare il contrabbando di pulsanti aumentando la diversità dei nemici. Il trailer si conclude quindi su una scogliera sospesa dove Cappuccetto Rosso viene catturato dalla Corte dei Gufi.

Gotham Cavalieri Trae un’enorme quantità di meccanica e struttura dalla serie Batman Arkham, come serie di sviluppatori WB Games Montreal Affermazioni Gotham Cavalieri Niente a che fare con esso. Tuttavia, è chiaro che il gioco ha compiuto alcuni passi promettenti nella giusta direzione, offrendo una storia interessante avvolta da meccaniche di gioco profonde e collaborative. Scoprilo tu stesso nel trailer qui sotto:

Con le versioni della generazione precedente ora cancellate, Gotham Cavalieri Sarà rilasciato su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il 25 ottobre 2022.

