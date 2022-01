Nuova Delhi14 minuti fa



Il più grande spettacolo di elettronica di consumo del mondo (CES 2022) ha dato un’occhiata a molti gadget unici. Ha anche partecipato a questo robot umanoide. Il suo nome è Amika. Viene anche chiamato il futuro volto del robot. Gli è stata data una faccia da donna. La cosa speciale di questo robot è che parla come un essere umano. Anche le sue espressioni facciali sono simili alle espressioni umane. Ha anche fatto molti titoli durante il CES.

Ascolteremo, capiremo e risponderemo alle tue parole

Sta ora circolando un video del robot Ameca che interagisce durante il Consumer Electronics Show. Ha dato risposte corrette a quanto presentato nel video. Per prima cosa ti informiamo della conversazione che abbiamo avuto con il bot.

Domanda Android: Credi in Allah?

Risposta Android: Non credo in niente.

Domanda Android: Come ti chiami?

Risposta Android: Mi chiamo Amika. Come ti chiami? (Ha dato alla persona davanti a sé il suo nome Michael, che anche Amika ha ripetuto)

Domanda Android: mi stai guardando?

Risposta Android: Sì.

Domanda Android: Di che colore è la mia giacca?

Risposta Android: Il colore della tua giacca è nero. (La giacca era blu scuro)

Domanda Android: Qual è il colore dei miei capelli?

Risposta Android: Non posso dire esattamente, ma penso Brown. (Questa era la risposta corretta)

Domanda Android: Sto indossando un orologio?

Risposta Android: Sì, la mia fotocamera può vedere l’orologio.

Domanda Android: Di che colore sono i tuoi capelli?

Risposta Android: Non posso darti la risposta.

Dopo che questa conversazione è finita, Amika ha chiesto se le piaci.

L’America sta lavorando su AI x AB

L’intelligenza artificiale simile all’uomo (AI) è stata utilizzata insieme al corpo artificiale simile all’uomo (AI x AB) per far sembrare il robot americano un essere umano. I sistemi di intelligenza artificiale e machine learning possono essere testati e sviluppati utilizzando il potente sistema operativo Tritium Robot su Ameca. I robot umanoidi sono stati utilizzati in America. È stato preparato sulla base dell’avanzata tecnologia Mesmer.

3 cose che rendono l’America speciale

1. Design modulare: Il suo hardware e software sono entrambi modulari. Può essere aggiornato facilmente. Tutte le unità funzionano in modo indipendente. Ha una testa e una mano. Il resto del corpo è automatizzato.

2. Una nuvola in testa: In primo piano c’è il sistema operativo Tritium Robot, che è connesso al software connesso al cloud. È colui che ascolta e comprende le cose e dà più istruzioni.

3. Movimento naturale: Durante la conversazione, le sue espressioni facciali ricordano un volto umano. Ameka è una piattaforma ideale per le conversazioni tra umani e qualsiasi metaverso o mondo digitale.

