Pokémon Diamante brillante e Perla splendente: Grand Underground Guide

Siamo nel pieno del ciclo dei giochi Pokémon, rilasciando sia i nuovi titoli che gli originali. Gli ultimi giochi, come Pokémon Spada e Scudo, È stato più controverso tra i fan irriducibili di Pokemon per un motivo o per l’altro. Tuttavia, anche se i nuovi giochi non soddisfano più i fan più anziani, le nuove versioni delle prime generazioni sono lì per portare i vecchi titoli sui tuoi dispositivi attuali con molti miglioramenti grafici, tecnici e meccanici. L’ultimo è Pokemon Diamante Brillante unseconda abbreviazione perla splendentee Nuove edizioni di Diamante e Perla per il tuo Nintendo Switch.

Pokemon Diamante Brillante e perla splendente Rendi il suo Distretto della neve e gioca meglio che mai. Una delle caratteristiche più interessanti di questi giochi che non abbiamo mai visto prima si chiamava Underground, dove si possono svolgere alcune semplici attività opzionali. Tuttavia, nella nuova versione, le cose sono state sistemate con nuovi contenuti, trasformandolo nel Grand Underground. Che tu abbia giocato agli originali in passato o che tu sia un allenatore nuovo di zecca nell’area di Sinnoh, ecco una guida completa su tutto ciò che devi sapere sul Grand Underground di Pokemon Diamante Brillante e perla splendente.

Vedi altro

Ovviamente, la prima cosa che vorrai sapere è dove si trova il Grand Underground e come arrivarci. Per fortuna non può mancare l’oggetto necessario per raggiungere quest’area al suo interno Pokemon Diamante Brillante e perla splendente. Dopo aver battuto la prima palestra e sventato alcuni dei piani del Team Galassia a Floaroma Town, attraverserai la foresta di Evopoli per raggiungere Evopoli. Non sarai in grado di progredire oltre questo punto finché non andrai a Underground Man’s House, che si trova convenientemente vicino al Centro Pokémon.

Una volta dentro, parla con il vecchio delle caverne e ti fornirà un nuovo Explorer Kit. Ti verrà richiesto di usarlo immediatamente per entrare nel Grand Underground e trovare tre gemme per esso. Completa questo semplice compito, consegnalo e ti darà anche un oggetto Digger Drill, di cui avrai bisogno in seguito. Una volta che sei di nuovo libero, puoi semplicemente utilizzare l’Explorer Kit in qualsiasi momento per tornare al Grand Underground quando vuoi.

Ora che hai raggiunto il Grand Underground, cosa puoi fare qui? Bene, ci sono parecchi motivi per addentrarsi in queste grotte, comprese le nuove grotte di Pokemon Diamante Brillante e perla splendente. Ci sono stanze speciali che puoi trovare qui che sono gli unici posti nel gioco in cui troverai alcuni Pokemon rari, puoi fare diversi mini giochi per oggetti speciali e puoi costruire la tua base segreta.

Cominciamo con la tua base segreta. Ricordi quell’oggetto da scavatore che ti ha dato il vecchio? Questo è ciò che utilizzerai per ritagliarti la tua stanza nascosta nel Grand Underground. Per allestire la tua tana, avvicinati quanto vuoi e usala per scavare una nuova stanza da solo. Tieni presente che il tuo Digger Drill è un oggetto monouso, quindi se vuoi spostare la tua base segreta altrove, dovrai acquistarne un altro da un venditore. Nel gioco originale, la tua base era solo un luogo dove potevi impostare alcune decorazioni di base che non avevano davvero effetto, ma in Pokemon Diamante Brillante e perla splendente Hanno introdotto gli gnomi, che svolgono un ruolo molto importante nell’ecosistema del Grand Underground.

Dovrai prima trovare queste figurine. Mentre esplori il Grand Underground, segui la mappa per raggiungere i punti luminosi. Una volta che sei nell’area corretta, premi S Per attivare il tuo radar per individuare il tesoro esatto. Questo inizierà come un mini gioco di scavo, che tratteremo in dettaglio di seguito, in cui avrai la possibilità di raccogliere gemme, rocce, lastre, fossili, pietre evolutive e figurine.

Quando hai delle statue, puoi sistemarle nella tua base usando una griglia. Il motivo per cui potresti voler usare gnomi su altre decorazioni o impostare gnomi su altri è perché aumenteranno le tue probabilità di trovare diverse specie di Pokemon nei diversi biomi che trovi nel Grand Underground. Qualunque sia il tipo di figurina Pokemon che indossi, è meglio incontrare più Pokemon dello stesso tipo.

I Pokemon ovviamente sono disponibili in una gamma di forme e dimensioni, quindi ne consegue che le loro figurine funzionano altrettanto bene. Ciò significa che alcuni occuperanno più quadrati nella tua griglia rispetto ad altri, ma più grande è la statua, maggiori sono le tue possibilità di trovare un Pokemon di questo tipo corrispondente. Dovrai bilanciare e massimizzare il tuo spazio mescolando statue più grandi e più piccole per ottenere il massimo beneficio possibile. Successivamente, puoi espandere la tua base per adattarla anche a più statue.

La più grande attrazione per la maggior parte degli allenatori per iniziare a esplorare le grotte nel Grand Underground deve essere ogni Pokémon raro che puoi trovare solo lì. Questo è l’unico posto dove puoi trovare un numero di mostri tascabili che non erano presenti nei giochi originali, o solo in platino Emissione. Per trovarli, dovrai andare in diverse aree, chiamate Pokémon Hideaways, per rintracciarli.

Ogni Pokémon Hideaways è progettato in modo diverso, con Pokémon unici che si riproducono lì e legati al tipo di ambiente. Con il Grand Underground, la stessa mappa può essere suddivisa in sei diverse regioni, ognuna con una stanza misteriosa dove vivono i nuovi Pokémon. Puoi anche accedere ad aree a tua scelta a seconda di dove usi l’Explorer Kit per viaggiare nel Grand Underground poiché le due mappe sono posizionate una sopra l’altra. Per accedere alle diverse aree, puoi utilizzare l’Explorer Kit in queste aree:

Città di Duefoglie

Eterna

Celeste Town

Nevepoli City

Sunyshore

zona di combattimento

Oltre al modo con le statistiche per aumentare i tassi di generazione di Pokémon diversi, incontrerai anche più Pokémon in Pokémon Hideaways ottenendo nuovi MN e completando le pietre miliari. Per aumentare le tue probabilità di trovare solo Pokemon esistenti Pokemon Diamante Brillante e perla splendente, non gli originali, dovrai completare il Pokédex di Sinnoh e sbloccare il Pokédex nazionale.

Infine, ci sono due attività di tipo mini-gioco che vorrai padroneggiare come parte della tua esperienza Grand Underground. Questo è il gioco di scavo, dove puoi ottenere tutti quei bonus che abbiamo menzionato quando si parla di gnomi e affrontare Diglett e Dugtrios.

Iniziamo con il mini-gioco di scavo in quanto è più complesso e ha un sacco di ricompense da guadagnare. Mentre esplori, troverai punti di scavo, proprio come nella missione educativa in cui hai ricevuto per la prima volta l’Explorer Kit, quei punti scintillanti sulla tua mappa. Avvicinati a loro e interagisci per iniziare il gioco di scavo, apri una nuova griglia. Il tuo obiettivo è recuperare tutti o quanti più oggetti nascosti possibile usando il tuo martello o gli strumenti dell’ascia. Prima di iniziare, il gioco ti dirà anche quanti oggetti trovare. Tuttavia, hai solo un certo numero di lanci totali prima dell’area su cui stai lavorando nelle caverne e ti mette fuori combattimento come indicato da una crepa crescente lungo la parte superiore dello schermo. Le oscillazioni del martello lo faranno crescere più velocemente dell’ascia, quindi fai attenzione a farlo oscillare molto.

È meglio usare prima il martello, poiché è molto più affilato e potente, ma una volta individuato un tesoro, vorrai passare all’uso dell’ascia per evitare di rompere il premio. Una volta che la caverna crollerà inevitabilmente, riceverai un riepilogo completo di tutte le chicche che sei riuscito a scoprire e tutti gli scrigni del tesoro che troverai si apriranno per consentirti di rivelare il loro bottino. Verrà inserito tutto nel tuo inventario. Ricorda di portare le tue gemme ai diversi venditori per altri oggetti del Grand Underground come piattaforme su cui puoi posizionare le tue statue.

Infine, tieni gli occhi aperti per Diglett e Dugtrios mentre esplori le grotte. Una volta entrato nella Grand Underground, probabilmente noterai un metro sotto la tua mappa con un contatore che inizia da 0 e arriva al massimo a 40. Trovando Diglett o Dugtrio, che appaiono agli incroci sulla mappa, li farai correre via e lasciare dietro di sé una scia di scintillii rosa. Raccogliendo queste scintille, costruirai questo misuratore sotto la tua mappa, aumentando Diglett di 1 e Dugtrio di 3.

Quando finalmente raggiungi una barra piena con un punteggio di 40 punti, accadono alcune grandi cose. Il primo è che le probabilità di trovare un Pokémon brillante in una qualsiasi delle tue cache Pokémon diminuiranno da 1 su 4096 a 1 nel 2048. Ciò non ti garantirà che ne otterrai uno brillante, ma quelle probabilità sono comunque migliori del solito. In secondo luogo, avrai anche maggiori possibilità di trovare le speciali statuine verdi scintillanti nel mini gioco di scavo.

Sappi solo che questi effetti non sono permanenti. Una volta che la barra è piena, hai solo quattro minuti per sfruttare queste maggiori possibilità prima di doverlo ricostruire di nuovo, quindi fallo contare.

Raccomandazioni della redazione