Si dice che Samsung stia preparando un enorme aggiornamento per migliorare le fotocamere della linea Galaxy S23

Secondo un tweet di un mentore fidato mondo di ghiaccio Samsung prevede di rilasciare un “grande aggiornamento” per la serie Galaxy S23. L’obiettivo di questo aggiornamento (nessun gioco di parole) è migliorare la fotocamera. Su Reddit, molti utenti di Galaxy S23 si sono lamentati delle foto che stavano scattando con questi telefoni. Questo include la parte superiore della linea Galaxy S23 Ultra dotato di un sensore di immagine Samsung HP2 da 200 MP.

Il sistema di imaging della linea Galaxy S23 potrebbe utilizzare la messa a punto



Utilizzando il pixel binning 16:1, la fotocamera principale del Galaxy S23 Ultra fornisce foto con una risoluzione di circa 12 MP. Ma poiché il pixel binning consente ai pixel di acquisire più dati, le immagini risultanti dovrebbero essere più nitide con meno rumore e una migliore gamma dinamica. Ma ciò non significa che il sistema di imaging di tutti e tre i modelli non possa beneficiare della messa a punto.

Il software affidabile Ice Universe afferma che Samsung rilascerà un aggiornamento alla linea Galaxy S23 per migliorare le fotocamere

come una L’abbonato Reddit ha scritto Quindi abbiamo un telefono che perde il Wi-Fi tutto il tempo, non può rimanere connesso alla sua penna, e ora non possiamo scattare foto adeguate con il suo presunto fantastico mirino. E più a lungo uso l’S23 Ultra, più inizio a pensare che Samsung abbia realizzato un telefono davvero terribile… Recentemente sono stato a uno spettacolo comico e ho notato che non riuscivo a scattare foto che rimanessero a fuoco (sic), indipendentemente dalla modalità che utilizzavo.”

Oltre ai problemi con le foto scattate dalle fotocamere posteriori della linea Galaxy S23, il ritardo dell’otturatore è un altro problema che gli utenti della serie Galaxy S23 devono affrontare. Un Redditor con il nome utente ElGuano Ha detto: “Ho menzionato in un altro thread come questo è successo ai telefoni Samsung per anni e ho ricevuto molte critiche dai fan che cercavano di deviare il problema come se avesse a che fare con i telefoni più vecchi. Ma il ritardo dell’otturatore sembra essere uno dei più discussi lamentele sull’S23.

Un altro post è stato pubblicato da un utente Reddit 62 Al che ha detto: “Samsung (sic) è separata dai propri clienti. Non so se è perché sono un’azienda coreana, ma a loro non interessa rivolgersi ai media occidentali che c’è qualcosa che non va nei loro telefoni. Questo otturatore il problema del ritardo esiste da molto tempo e non può spiegare come non sia stato risolto.”

Ritardo dell’otturatore, testo sfocato e problemi con la modalità notturna sono alcune delle lamentele sulle foto del Galaxy S23



Altri si lamentano del testo sfocato nelle foto, degli artefatti che appaiono in alcune foto e dei problemi con la modalità notturna. Questa funzione consente agli utenti di scattare foto in un ambiente con scarsa illuminazione senza utilizzare il flash. Speriamo che esca l’aggiornamento Samsung eliminerà tutti o la maggior parte di questi problemi. Tieni presente che non è insolito che un produttore di telefoni rilasci un aggiornamento poche settimane dopo il lancio di un nuovo telefono o serie di telefoni per risolvere alcuni problemi.

Ice Universe ha già suggerito che la modalità notturna sarà una delle funzionalità che verranno migliorate con il prossimo aggiornamento. Gli utenti accusano Sammy di aver elaborato eccessivamente le foto con il Galaxy S23 Ultra colpevole di questo più dei suoi due fratelli. E con un ritardo dell’otturatore, le foto possono apparire sfocate. Sentiti libero di condividere le tue esperienze con le fotocamere di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra scrivendo i tuoi commenti nella casella sottostante.

Il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ sono dotati di una fotocamera grandangolare principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, una teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera frontale da 12 MP per selfie e chat video. Il Galaxy S23 Ultra ha la suddetta fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP (una con zoom ottico 3x e l’altra con zoom ottico 10x) e una fotocamera selfie frontale da 12 MP.