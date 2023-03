TuneIn offre un’esperienza di mappatura coinvolgente per gli ascoltatori mobili

Crediti immagine: disciplina

TuneIn, il servizio radio che consente agli utenti di trasmettere notizie in diretta, sport, musica e podcast, ha lanciato oggi la propria funzione di mappa interattiva, TuneIn Explorerl iOS E Android dispositivi, offrendo agli ascoltatori mobili la possibilità di sintonizzarsi sulle stazioni di tutto il mondo.

TuneIn Explorer offre agli utenti l’accesso a oltre 100.000 stazioni radio AM/FM locali da quasi tutti i paesi del mondo. La funzione è disponibile sul Web da metà febbraio, ma TuneIn la sta ora espandendo ai dispositivi mobili.

Per utilizzare la nuova funzionalità, gli utenti fanno clic sulla scheda Radio nella parte superiore dell’app mobile TuneIn. Vengono quindi portati su una mappa del mondo dove possono ingrandire per trovare un’area specifica o semplicemente digitare una posizione o una stazione nella barra di ricerca in basso a sinistra.

Ci sono anche filtri che gli utenti possono selezionare, che includono generi musicali come classica, rock e hip-hop, oltre a notizie, sport, discorsi e altro. Puoi anche cercare le stazioni in base alla lingua, sia che tu stia cercando stazioni in inglese, francese o spagnolo.

Dal lancio di TuneIn Explorer il mese scorso, la società ha scoperto che gli ascoltatori che utilizzano la funzione ascoltano il doppio delle stazioni rispetto ad altri ascoltatori che non lo fanno, hanno dichiarato a TechCrunch il CEO Richard Stern e il vicepresidente senior dell’ingegneria di prodotto Moksha Adyanthaya. TuneIn ha 75 milioni di utenti attivi mensili, secondo la società.

“Offrendo TuneIn Explorer in un formato portatile, i nostri ascoltatori hanno un accesso più facile all’ampia gamma di contenuti audio di TuneIn in un formato unico e facile da navigare”, hanno aggiunto Stern e Adyanthaya.

È probabile che questa funzione sia utile per gli utenti che hanno nostalgia di casa e vogliono ascoltare la stazione radio nella loro città natale o per gli ascoltatori che hanno voglia di viaggiare e vogliono sperimentare nuove culture.

TuneIn Explorer è gratuito per tutti gli utenti. Tuttavia, se desideri un’esperienza “quasi senza pubblicità”, osserva la società, puoi abbonarti a TuneIn Premium per $ 12,99 al mese e ottenere l’accesso esclusivo a reti di notizie e sport come CNN, Fox News Radio, CNBC, Bloomberg, MLB, NFL e NHL e altro ancora.