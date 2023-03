Notizie principali: iPhone 14 giallo, annuncio di Apple Music Classic e altro ancora

Le voci erano vere! L’aggiunta di colore a metà ciclo di quest’anno per l’iPhone 14 è già giallo brillante, che è ora disponibile per il preordine insieme al consueto aggiornamento del colore primaverile per custodie per iPhone e cinturini per Apple Watch.



Questa settimana ha visto anche l’annuncio a sorpresa di Apple Music Classical, una nuova app per iPhone per gli abbonati Apple Music che verrà lanciata alla fine di questo mese. Anche le voci su iPhone e Mac continuano a spuntare mentre attendiamo con impazienza i prossimi lanci di dispositivi che includono più di un semplice nuovo colore, quindi continua a leggere per tutti i dettagli su queste storie e altro ancora!

Apple annuncia una nuova opzione di colore giallo per iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Questa settimana, Apple ha introdotto una nuova opzione di colore giallo per iPhone 14 e iPhone 14 Plus. I dispositivi possono essere preordinati nel nuovo colore ora negli Stati Uniti e in oltre 60 altri paesi. La disponibilità in negozio inizierà martedì 14 marzo.



Non ci sono modifiche all’iPhone 14 e all’iPhone 14 Plus a parte una nuova opzione di colore giallo. Apple ha rilasciato per la prima volta i dispositivi a settembre in Midnight, Starlight, Blue, Purple e (PRODUCT)RED.

Apple Music Classic verrà lanciato alla fine di questo mese

La tanto attesa app di musica classica di Apple è ora disponibile per il preordine sull’App Store e sarà rilasciata il 28 marzo. L’app sarà gratuita con un abbonamento Apple Music su iOS 15.4 e versioni successive e offre oltre cinque milioni di brani musicali classici.



Apple Music Classical si basa sull’ex servizio di streaming di musica classica Primephonic, che Apple ha acquisito e interrotto nel 2021. Come breve panoramica, abbiamo compilato un elenco di 15 cose da sapere sull’app prima del suo lancio.

Le custodie in silicone per iPhone 14 sono ora disponibili in quattro nuovi colori

Insieme all’iPhone 14 e all’iPhone 14 Plus gialli, questa settimana Apple ha introdotto cover in silicone per i dispositivi disponibili in quattro nuove opzioni di colore, tra cui Canary Yellow, Olive, Sky e Iris.



Ci sono anche nuovi colori per una varietà di cinturini Apple Watch e accessori AirTag, come parte del consueto aggiornamento dei colori primaverili di Apple. Tutti i nuovi accessori possono essere ordinati ora dall’Apple Store online.

La perdita di vetro frontale di iPhone 15 Pro rivela cornici ultrasottili attorno allo schermo

Mentre mancano ancora circa sei mesi alla serie iPhone 15, i pannelli frontali in vetro dei dispositivi sarebbero trapelati questa settimana sui social media cinesi.



Come si diceva in precedenza, iPhone 15 Pro e Pro Max avranno cornici più sottili attorno allo schermo rispetto alla generazione precedente. Inoltre, Dynamic Island dovrebbe essere estesa a tutti e quattro i modelli di iPhone 15, dopo essere apparsa per la prima volta sui modelli di iPhone 14 Pro lo scorso anno.

I nuovi dispositivi MacBook Air dovrebbero essere lanciati entro l’estate

È probabile che Apple rilasci i nuovi modelli di MacBook Air da 13 e 15 pollici “tra la tarda primavera e l’estate”, secondo bloombergMarco Gorman.



Sia i nuovi modelli di MacBook Air che il MacBook Pro da 13 pollici aggiornato saranno dotati di un chip Apple M3, basato sul processo a 3 nm di TSMC, secondo 9to5Mac. Nella seconda metà di quest’anno dovrebbe essere rilasciato anche un iMac da 24 pollici con chip M3.

tvOS 16.3.3 rilasciato con correzione per le chiamate remote Siri

Se riscontri problemi di connettività con il telecomando Siri mentre utilizzi la tua Apple TV, è finalmente disponibile una soluzione con tvOS 16.3.3.



L’aggiornamento software è disponibile solo per la nuova Apple TV 4K di terza generazione e “risolve un problema per cui il telecomando Siri potrebbe non rispondere”, secondo le note di rilascio di Apple. Su Apple TV, l’aggiornamento può essere installato tramite Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software.

