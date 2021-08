Il modello PS5 più leggero e modificato è già in vendita

Forse ricorderete che il mese scorso l’abbiamo segnalato Documentazione per il modello PlayStation 5 rivisto, che è stato caricato per la prima volta sul sito web giapponese dell’organizzazione. Ora, sembra essere tranquillamente in vendita, con il sito web australiano Premi il pulsante di avvio Indicando che di seguito sono state individuate unità hardware più leggere. Stranamente, la SKU aggiornata in questo caso è un’unità Blu-ray, mentre il manuale sopra si riferiva alla versione digitale.

Allora, cosa è cambiato con questo modello? Beh, non una quantità enorme, davvero. Il numero di modello inizialmente varia: le unità di lancio avevano la convenzione di denominazione CFI-1XXX, mentre questo aggiornamento aveva la convenzione di denominazione CFI-11XX. Il cambiamento più evidente è la vite utilizzata per fissare il sistema alla sua staffa: questa è stata aggiornata con una vite, quindi non sarà necessario utilizzare un cacciavite o altri strumenti a lungo.

È anche leggermente più leggero, con un peso di 3,6 kg. Non è chiaro se ci siano stati altri cambiamenti, ma si presume che siano minori se lo sono. Va notato che non è raro che Sony aggiorni i suoi dispositivi subito dopo il lancio: un minore Recensione post rilascio PS4 Ha ridotto la sua potenza e ha sostituito il coperchio del disco rigido con una piastra di plastica opaca al posto del lembo di lancio lucido.

In questo caso particolare, il produttore ha faticato a soddisfare Calcio PS5 Domanda, con la continua vendita della macchina. La società ha affermato che sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi di produzione a breve termine, quindi è possibile che alcune modifiche a questo modello la aiuteranno a raggiungerlo.